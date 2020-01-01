تعرف على فوائد الكاجو لك

وكالات / سما /

تناول المكسرات عادة صحية سليمة. والكاجو من أشهر أنواع المكسرات اللذيذة والشهية، ويتواجد بكثرة في جزر الهند الغربية، وأمريكا الوسطى، والبيرو، والبرازيل، كما أنَّه موجود في العديد من البلدان الاستوائية في أفريقيا وآسيا، ومن فوائد الكاجو أنه مصدر مهم للدهون الأحادية الصحية غير المشبعة، والألياف، والبروتين، والفيتامينات، والمعادن، والمواد الكيميائية النباتية المضادة للأكسدة، مما يعزز من فوائد الكاجو على صحة الجسم، فالكاجو مصدر غني بالطاقة والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية.

الفوائد الصحية العامة للكاجوصحة الدماغ:

بحسب موقع (الرجل) يحتاج دماغ الإنسان إلى الدهون غير المشبعة حتى يؤدي وظيفته على أكمل وجه، ويمكن للإنسان تناول الكاجو يوميًا في حصص صغيرة، لأن من فوائد الكاجو أنه يعمل على تحسين الصحة العقلية، وتحتاج العقول السليمة إلى الدهون غير المشبعة والزنك والنحاس والحديد المتواجد في الكاجو لتعمل بشكل صحيح.

علاج حصى المرارة:

العناصر الغذائية الصحية للكاجو جيدة لمنع تكوّن حصوات المرارة، حيث يمكن أن يقلل التناول اليومي للكاجو من خطر تكوين حصوات المرارة بنسبة تصل إلى 25٪.

تعزيز خلايا الدم:

يحتاج جسم الإنسان إلى تكوين الصفائح الدموية ليظل بصحة جيدة، تناول حبات قليلة من الكاجو يمد الدم بجرعة إضافية من الحديد، ويساعد الحديد على زيادة عدد الصفائح الدموية.

تحسين الإدراك البصري:

تحتاج عيون الإنسان إلى العناصر الغذائية لتعمل بشكل صحيح، ويحتوي الكاجو على المعادن والمواد الغذائية التي تحافظ على صحة عينيك، وعوامل مضادة للسرطان رائعة لتحسين الرؤية.

صحة العظام:

الكاجو هو أحد أهم المصادر الغذائية القليلة التي تحتوي على نسبة عالية من النحاس، حيث تحتوي الأوقية الواحدة من الكاجو على 622 ميكروجراما من النحاس، وبالنسبة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا فما فوق، فإن حاجتهم من النحاس يوميًا تبلغ 900 ميكروغرام.

الكولاجين والإبلاستين:

لعب النحاس أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على الكولاجين والإيلاستين، فهي المكونات الهيكلية الرئيسية لأجسامنا، لأننا بدون نحاس كافٍ، لا يمكن لأجسامنا استبدال النسيج الضام التالف أو الكولاجين الذي يشكل السقالات للعظام، ويمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من المشاكل، بما في ذلك ضعف المفاصل، حيث تبدأ أنسجة الجسم في الانهيار، ويعتبر المغنيسيوم الموجود في الكاجو مهمًا أيضًا لتكوين العظام لأنه يساعد العظام في امتصاص الكالسيوم ويمنع هشاشة ووهن العظام.

الحقائق الغذائية للكاجو

غني بالعناصر الغذائية:

يعتبر الكاجو مصدراً مهماً للعناصر الغذائية كالريبوفلافين، وحمض البانتوثينيك، والثيامين، والنياسين، وغيرها مما ينعكس بالفائدة الجمة على صحة الإنسان، وتعمل هذه العناصر الغذائية كدرع لخلايا الدم، وعلاوة على ذلك، فهي ذات فائدة في تعويض نقص الحديد والوقاية من البلاجرا.

يمنع السرطان:

يعاني جسم الإنسان من الآثار السيئة للخلايا غير المستقرة المسببة للسرطان، المنهج المثالي للقتال مع تلك الخلايا هو تزويد الجسم بالمغذيات والعوامل المضادة للسرطان، يوفر السيلينيوم والعوامل المضادة للسرطان الموجود في الكاجو درعًا لجسم الإنسان.

تخفيف الوزن:

ينظم الكاجو عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان، وتساعد عمليات الأيض والاستقلاب المنظم على إنقاص الوزن وزيادة اللياقة البدنية وتحسين الصحة لأنه مصدر كبير للمغنيسيوم، ولذلك ينصح الراغبون في إنقاص وزنهم بالحرص على تناول الكاجو باستمرار يوميا والمداومة على النشاط البدني.

فوائد الكاجو للرجال

تقوية عضلات الجسم:

يقضي الكثيرمن الرجال وقتا طويلا في ممارسة التمارين الرياضية لتقوية عضلاتهم، ومن الجميل أن تعرف أن الكاجو يقوي ويغذي العظام والعضلات بالمغنيسيوم، والفيتامينات، والكالسيوم، وعناصر أخرى مفيدة لجهاز المناعة، والدم، والأعصاب، وجميع أجهزة الجسم الأخرى.

تعزيز الخصوبة:

يحتوي الكاجو على العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي تؤثر على خصوبة عند الرجال، وتنخفض كمية الزنك في الجسم إذا لم يحصل عليه من مصادر الطعام، ولأن الزنك من أهم العناصر الغذائية المفيدة الموجودة في الكاجو لزيادة الخصوبة، لذلك ينصح الرجال بتناول الكاجو.

جودة الحيوانات المنوية:

أثبتت الكثير من الدراسات الطبية أن التناول اليومي للكاجو يحسن جودة الحيوانات المنوية وهذه من أهم فوائد الكاجو.

علاج الانتصاب:

أشارت بعض الدراسات الطبية لفوائد الكاجو في معالجة مشاكل الانتصاب في الرجال مما يؤثر على العلاقة الحميمة بين الزوجين.

أضرار تناول الكاجو بكثرة

نسبة عالية من الدهون: يحتوي الكاجو على نسبة عالية من الدهون تجعله غنيًا بالسعرات الحرارية، وتعتبر الدهون مصدرًا للسعرات الحرارية أكثر تركيزًا من الكربوهيدرات أو البروتين، لذلك يمكنك تناول كمية صغيرة فقط في المرة الواحدة، حصة واحدة من المكسرات تكفيك يوميا، وهي حوالي 18 حبة متوسطة الحجم.

السكري: تناول كميات كبيرة من الكاجو يسبب زيادة مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح مرضى السكري بمراقبة مستويات سكر الدم عند تناول الكاجو، وقد يحتاجون إلى تعديل جرعات أدوية السكري من قبل الطبيب المختصّ.

الحساسية من المكسرات: يسبب الكاجو الحساسية لدى الأشخاص المصابين بحساسية تجاه البندق، أو الجوز البرازيلي، أو الفستق، أو اللوز، أو الفول السوداني، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب قبل تناول الكاجو.