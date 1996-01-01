الملكة رانيا تحتفل بميلاد ابنتيها.. تفاصيل عن حياة الأميرتين إيمان وسلمى

احتفلت الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين سلمى وإيمان، حيث يصادف عيد ميلادهما يومي 26 و27 أيلول/ سبتمبر من كل عام، ونشرت صورة لهما احتفالا بهذه المناسبة.

وكتبت الملكة رانيا فى تعليقها على الصورة، "‎سعادة الدنيا كلها وأنتو حوالي، كل عام وإيمان وسلمى بألف خير.. عندما تكون فتياتي قريبات، لا يتأخر الحب والضحك أبدًا.. عيد ميلاد سعيد ايمان وسلمى".

وحققت الصورة انتشارا واسعا، ولاقت استحسانا من قبل المتابعين لجمال الصورة وعفويتها بين ملكة الأردن وابنتيها الأميرتين، موجهين لهما رسائل التهاني والتبريكات.

كما هنأ ولي العهد الأردني الأمير حسين، شقيقتيه سلمى وإيمان، ونشر صورة تجمعه معهما وكتب عليها عبر صفحته على "إنستغرام": "سلمى وإيمان، كل عام وأنتما بألف خير وسعادة".

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني ابن الحسين، هي البنت الأولى للملك والملكة رانيا، وثانية الترتيب في أسرتهم بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ولدت الأميرة إيمان في الـ 27 من أيلول/ سبتمبر 1996، وتلقت دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمّان الدولية، وفي الـ 4 من حزيران 2014 أنهت المرحلة الثانوية وحصلت على جائزة في علوم الرياضة وجائزة في مبحث العلاقات الدولية وكانت من المتفوقات في دفعتها، ثم التحقت بجامعة جورج تاون في واشنطن لمواصلة دراستها الأكاديمية.

وولدت الأميرة سلمى في الـ 26 من أيلول/ سبتمبر من عام 2000، وتعتبر أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسية كطيار على طائرات الجناح الثابث، فلم يمنعها منصبها كأميرة وابنة لملك الأردن من أن تحقق نجاحات في المجال العسكري؛ فقد تخرجت من دورة تدريبية قصيرة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة في نوفمبر عام 2018،

وقام عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن بتقليد الأميرة سلمى جناح الطيران في الـ 8 من يناير 2020 بقصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان، في مراسم حضرها كل من والدتها الملكة رانيا وشقيقها الأكبر الأمير الحسين.