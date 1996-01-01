  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الملكة رانيا تحتفل بميلاد ابنتيها.. تفاصيل عن حياة الأميرتين إيمان وسلمى

الأحد 27 سبتمبر 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملكة رانيا تحتفل بميلاد ابنتيها.. تفاصيل عن حياة الأميرتين إيمان وسلمى



عمان / سما /

احتفلت الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين سلمى وإيمان، حيث يصادف عيد ميلادهما يومي 26 و27 أيلول/ سبتمبر من كل عام، ونشرت صورة لهما احتفالا بهذه المناسبة.

وكتبت الملكة رانيا فى تعليقها على الصورة، "‎سعادة الدنيا كلها وأنتو حوالي، كل عام وإيمان وسلمى بألف خير.. عندما تكون فتياتي قريبات، لا يتأخر الحب والضحك أبدًا.. عيد ميلاد سعيد ايمان وسلمى".

وحققت الصورة انتشارا واسعا، ولاقت استحسانا من قبل المتابعين لجمال الصورة وعفويتها بين ملكة الأردن وابنتيها الأميرتين، موجهين لهما رسائل التهاني والتبريكات.

كما هنأ ولي العهد الأردني الأمير حسين، شقيقتيه سلمى وإيمان، ونشر صورة تجمعه معهما وكتب عليها عبر صفحته على "إنستغرام": "سلمى وإيمان، كل عام وأنتما بألف خير وسعادة".

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني ابن الحسين، هي البنت الأولى للملك والملكة رانيا، وثانية الترتيب في أسرتهم بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.                                                                                         

ولدت الأميرة إيمان في الـ 27 من أيلول/ سبتمبر 1996، وتلقت دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمّان الدولية، وفي الـ 4 من حزيران 2014 أنهت المرحلة الثانوية وحصلت على جائزة في علوم الرياضة وجائزة في مبحث العلاقات الدولية وكانت من المتفوقات في دفعتها، ثم التحقت بجامعة جورج تاون في واشنطن لمواصلة دراستها الأكاديمية.

وولدت الأميرة سلمى في الـ 26 من أيلول/ سبتمبر من عام 2000، وتعتبر أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسية كطيار على طائرات الجناح الثابث، فلم يمنعها منصبها كأميرة وابنة لملك الأردن من أن تحقق نجاحات في المجال العسكري؛ فقد تخرجت من دورة تدريبية قصيرة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة في نوفمبر عام 2018،

وقام عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن بتقليد الأميرة سلمى جناح الطيران في الـ 8 من يناير 2020 بقصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان، في مراسم حضرها كل من والدتها الملكة رانيا وشقيقها الأكبر الأمير الحسين.

 
#الملكة رانيا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: جندي إسرائيلي يعلق علم دولة فلسطين في غرفته

تعقيبا على استشهاد الصيادين.. حماس للجيش المصري: لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف

داعية إماراتي يربط التطبيع مع إسرائيل بعلامات الساعة

حماس: الحوارات مع حركة فتح ما زالت مفتوحة.. ولا يوجد أي اتفاقات حقيقية

نشر "مذكرات" ضابط سابق بالموساد وخطته لاغتيال عرفات

"التنمية": لا مؤشرات حول اللحظة حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

الجهاد الإسلامي تدين قتل صيادين شقيقين جراء اطلاق نار على قاربهما من الجانب المصري

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تكشف عن موعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة

"الصحة" : تسجيل 9 حالات وفاة و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يوسف العتيبة

العتيبة : كان يجب على الفلسطينيين ان يكونوا سعداء لان اتفاقنا مع اسرائيل منع الضم

الشعبية : الحوار الثنائي بين حركتي فتح و حماس أدى الى الاقتتال والانقسام

وصول وفد من حركة فتح إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة والانتخابات