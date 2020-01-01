محدث: الجيش المصري يطلق النار صوب 3 صيادين فلسطينيين وانباء عن استشهاد اثنين

غزة / سما /

تعرض ثلاثة صيادين فلسطينيين اليوم الجمعة لإطلاق نار من قبل البحرية المصرية بعد اجتيازهم الحدود البحرية بين مصر وقطاع غزة.

وشاهد أحد الصيادين الحدث وعاد للقطاع وأخبر الجهات الرسمية>

وقال نزار عياش نقيب الصيادين ان الحديث يدور عن اطلاق نار كثيف صوب قارب فلسطيني ووقوع من فيه بين شهيد وجريح ومعتقل.

واكد ان النقابة تنتظر رواية رسمية من الداخلية بعد اجراء الاتصالات مع الجانب المصري.

وقال زكريا بكر منسق اتحاد الصيادين في غزة إن الزورق المصري في منطقة رفح المصرية أطلق النار على ثلاثة أشقاء من عائلة زعزوع وهم: محمود، وياسر، وحسن محمد إبراهيم زعزوع وجميعهم من المحافظة الوسطى.

وأضاف "الأشقاء الثلاثة دخلوا البحر الساعة السابعة صباحا يوم الخميس، وأطلق عليهم النار الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، والحديث حتى اللحظة يدور عن استشهاد اثنين منهم واعتقال الثالث".

يتبع..