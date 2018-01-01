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"واشنطن بوست": ترامب قال إن "اليهود يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهم"

الخميس 24 سبتمبر 2020 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن بوست": ترامب قال إن "اليهود يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهم"



القدس المحتلة / سما /

نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قال إن "اليهود يفعلون كل شيء من أجل أنفسهم"، وأنه يعتبر أن "السود يفتقرون للقدرات على المبادرة لحماية حقوقهم".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نشرته الأربعاء، إنها تحدثت مع أكثر من 20 مسؤولا حاليا أو سابقا في إدارة ترامب، وأفاد بعضهم بأن ترامب قال أمام موظفين في أجهزته إن "اليهود يتماسكون ببعضهم بعضا"، وإنهم "يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهم".

وتوصل ترامب إلى هذا الاعتقاد، حسب مصادر الصحيفة، نتيجة محادثات هاتفية أجراها مع مشرعين يهود.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي، وفق ما نقلته "واشنطن بوست"،  أن المواطنين أصحاب البشرة السمراء لا يستطيعون حماية حقوقهم بسبب عجزهم عن المبادرة، وأعرب كذلك، في محادثات شخصية، عن امتعاضه من رغبة زوجته، ميلانيا ترامب، في زيارة إفريقيا عام 2018.

ومع ذلك لم يؤكد أي من المتحدثين باسم إدارة ترامب أنه أدلى بأي تصريح مسيء عرقيا بشكل علني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ماتيوس: "خبرة ترامب كمواطن وكرئيس هي خبرة كفاح من أجل الوحدة والتعامل بمساواة مع الجميع، وكل من يدعي العكس يسعى فقط إلى بث الشقاق".

وأثار هذا التقرير اتهامات جديدة إلى ترامب باتباع آراء عنصرية لا سيما أنه أعرب سابقا دعمه للقوى اليسارية في الولايات المتحدة، وذلك مع اقتراب البلاد من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر. 

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