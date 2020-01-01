  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي

الإثنين 21 سبتمبر 2020 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي



رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب "إننا ذاهبون إلى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وعلى قاعدة التمثيل النسبي".

وأضاف في تصريحات لتلفزيون فلسطين، أن "كل فصيل يحق له تشكيل قائمته، حسب القانون، ونحن في حركة فتح ملتزمون، وبعد الانتخابات، يفترض أن يكون هناك صيغة لحكومة ائتلاف وطني".

وتابع الرجوب: نحن معنيون، أن يكون الجميع داخل النظام السياسي، وبعد أن نذهب للبرلمان، نجري انتخابات رئاسية، ثم نشكل المجلس الوطني، حسب الظروف.

وشدد على أن الشراكة موضوع محسوم، وموضوع الانتخابات هي طريق الحكم.

وقال: إن هناك حواراً بيننا وبين حماس، وبمعرفة الفصائل الفلسطينية، ومخرجات وطنية، والجهاد الإسلامي الأكثر حماساً لحالة التوافق الوطني.

الأكثر قراءة اليوم

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

أيفون سرسك قتلها انفجار بيروت.. كيف ساهمت وعائلتها في دعم المشروع الصهيوني؟

الرقابة العسكرية فشلت في اخفاء هويته.. الكشف عن رجل الموساد الذي اغتال عماد مغنية

مسؤول بالجيش الاسرائيلي يكشف عن "حادث خطير" لإحدى بطاريات القبة على حدود غزة

تركي الفيصل يكشف أسراراً خطيرة بشأن إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

الشرطة بغزة تُغلق فجرا حي الصبرة وسط مدينة غزة بالكامل

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

شهيد و3 إصابات إحداها حرجة بحادث عرضي للمقاومة شمال قطاع غزة

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة

الحية: زيارة الوفد الوزاري لم يتمخض عنها أي شيء يذكر.. وآن الأوان لتحصل غزة على متطلباتها الصحية