  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

الأحد 20 سبتمبر 2020 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

زعم موقع" واللا" العبري ان السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع الاحتلال.

وقال الموقع ان اجتماعا ثلاثيا حاسما سيجمع كلا من السودان والامارات وامريكا.

واشار الموقع الى ان السودان يدرس الموافقة على التطبيع مع إسرائيل مقابل المال.

واضاف الموقع " يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والسودان في أبو ظبي اليوم لمحاولة اتخاذ قرار بشأن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل ، والخرطوم تطلب مساعدات بمليارات الدولارات ، ويقدر أنه إذا قبلت واشنطن طلباته ان يصدر بيان عن إقامة علاقات مع إسرائيل في غضون أيام.
 

#السودان #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

أيفون سرسك قتلها انفجار بيروت.. كيف ساهمت وعائلتها في دعم المشروع الصهيوني؟

الرقابة العسكرية فشلت في اخفاء هويته.. الكشف عن رجل الموساد الذي اغتال عماد مغنية

تعليم غزة: قرار البدء بالعام الدراسي مرهون بالحالة الوبائية.. وهذا سيناريو استئناف الدراسة

سفير الدوحة بواشنطن: لا نمانع في تطبيع العلاقات وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ضمن روية حل الدولتين

"سي أن أن": إحباط محاولة لتسميم الرئيس الامريكي دونالد ترمب

‏العالول: الرئيس عباس تعرض لضغوط عربية و دولية غير مسبوقة وسنواصل لقاءاتنا مع حماس

الأخبار الرئيسية

شهيد و3 إصابات إحداها حرجة بحادث عرضي للمقاومة شمال قطاع غزة

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة

الحية: زيارة الوفد الوزاري لم يتمخض عنها أي شيء يذكر.. وآن الأوان لترسلوا لغزة متطلباتها الصحية

شاهد.. الرئيس الجزائري: لن نبارك التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءا منه

مسؤول بالجيش الاسرائيلي يكشف عن "حادث خطير" لإحدى بطاريات القبة على حدود غزة