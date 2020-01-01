واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

زعم موقع" واللا" العبري ان السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع الاحتلال.

وقال الموقع ان اجتماعا ثلاثيا حاسما سيجمع كلا من السودان والامارات وامريكا.

واشار الموقع الى ان السودان يدرس الموافقة على التطبيع مع إسرائيل مقابل المال.

واضاف الموقع " يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والسودان في أبو ظبي اليوم لمحاولة اتخاذ قرار بشأن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل ، والخرطوم تطلب مساعدات بمليارات الدولارات ، ويقدر أنه إذا قبلت واشنطن طلباته ان يصدر بيان عن إقامة علاقات مع إسرائيل في غضون أيام.

