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داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة

الأحد 20 سبتمبر 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة



غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم الأحد، تخفيف الإجراءات الميدانية لحظر التجول عن مناطق: جباليا البلد والنزلة، ومشروع بيت لاهيا، وحي عباد الرحمن بمحافظة شمال غزة، بالإضافة إلى حي الشيخ رضوان بمحافظة غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها،  بناءً على تحديث تقييم الحالة الوبائية في قطاع غزة، في ظل انتشار فيروس (كورونا)، مشددة على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفاً في محافظات القطاع، وهي كالآتي:

- منع التحرك في جميع المحافظات بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً.

- استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.

- تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

- حظر خروج الأطفال وكبار السن؛ حفاظاً على سلامتهم.

- استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات.

- استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

#غزة #تخفيف الاجراءات #داخلية غزة #محافظة شمال غزة #فيروس كورونا

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