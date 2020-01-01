مسؤول سابق بجيش الاحتلال يطالب باغتيال هنية والسنوار والضيف

القدس المحتلة / سما /

طالب قائد مقر المنطقة الجنوبية السابق في الجيش الإسرائيلي، العميد احتياط تسفيكا فوغل، بإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، ردًا على استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع.



وقال العميد فوغل: "ليس هناك حاجة لاحتلال غزة، فقط مطلوب تفعيل سياسة الاغتيالات، والبد بقادة حركة حماس إسماعيل هنية وهنية السنوار ومحمد الضيف".



وأضاف: هؤلاء القادة الذي يتزعمون حركة حماس، يريدون غـزو إسرائيل وإقامة دولة فلسطين، أعدكم أنهم سيدركون أن هذا غير ممكن لأنهم سيدفعون حياتهم ثمنا لهذا التفكير.



وذكر: "كما قلت يجب ألا نحتل غزة، لكن يجب أن نلحق الأذى المباشر بكل أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا، كل من يتحرك لتنفيذ أنشطة معادية لإسرائيل، سواء أكان من حماس أم بملابس مدنية، يجب أن يضع في دائرة الاستهداف".