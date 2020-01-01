وزير الجيش الاسرائيلي يهدد حماس: ردود أفعال الليلة الماضية مجرد غيض من فيض

القدس المحتلة / سما /

هدد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قطاع غزة على خلفية إطلاق الصورايخ الليلة الماضية صوب مستوطنات الغلاف.



وقال غانتس خلال زيارته لفرقة غزة مساء اليوم الأربعاء، "إذا استمرت حماس في إطلاق الصواريخ، فإن ردود أفعال الليلة الماضية مجرد غيض من فيض".

وذكر موقع واللا الاسرائيلي، أن الجيش الاسرائيلي قرر تعزيز قوات الدفاع الجوي في الجنوب خشية تجدد الصواريخ من غزة



وشهد فجر اليوم قصف متبادل بين إسرائيل والمقاومة في قطاع غزة في أعقاب إصابة 6 مستوطنين نتيجة سقوط صاروخ على أسدود، مما رد الجيش في قطاع غزة باستهداف مواقع لحماس قابله رشقات صاروخية في إطار معادلة القصف بالقصف التي رسختها المقاومة.