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(مرفق الرابط).. داخلية غزة: استئناف التسجيل لسفر المغادرين عبر معبر رفح إلكترونياً

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
(مرفق الرابط).. داخلية غزة: استئناف التسجيل لسفر المغادرين عبر معبر رفح إلكترونياً



غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، عن استئناف التسجيل لسفر الحالات الإنسانية في اتجاه المغادرة عبر معبر رفح البري إلكترونياً؛ وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتلبية حاجاتهم، في ظل استمرار إغلاق مكتب التسجيل بسبب جائحة كورونا.

ونوّهت الهيئة إلى أنها، وبالتعاون مع الإدارة العامة للحاسوب بوزارة الداخلية، طوّرت نظاماً إلكترونياً شاملاً للتسجيل للسفر، يتضمن كافة الخدمات: (تسجيل، إلغاء تسجيل، تأجيل سفر، إضافة مرافقين، طلبات استعجال.. وغيره).

وأكدت الهيئة أن الرابط المرفق هو النافذة الوحيدة لتسجيل المسافرين في اتجاه المغادرة، وليس هناك أية وسائل أخرى للتسجيل.

مرفق رابط التسجيل الإلكتروني، يتضمن دليلاً للتسجيل.

للوصول الى رابط التسجيل (اضغط هنا)

دليل التسجيل الإلكتروني (اضغط هنا)

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