فيديو.. مارسيليا يهزم سان جيرمان في مباراة تشهد طرد نيمار و4 لاعبين آخرين

وكالات / سما /

حسم مارسيليا قمة الدوري الفرنسي أمام نظيره باريس سان جيرمان لمصلحته (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من المسابقة.

وسجل فلوران توفين هدف المباراة الوحيد (31), ليرفع رصيد مارسيليا إلى 6 نقاط في المركز الخامس، ويبقى رصيد سان جيرمان دون نقاط في المركز الثامن عشر.

وبات نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان مهددا بعقوبة كبيرة بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا (0-1)، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

واستعان حكم المباراة بتقنية الفيديو التي كشفت توجيه نيمار صفعة لألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا، استحق عليها الطرد المباشر، علما أنه نال بطاقة صفراء بعد مرور 11 دقيقة.

وتورط نجم باريس سان جيرمان في هذا الطرد وسط اشتباكات بين لاعبي الفريقين أسفرت أيضا عن طرد 4 لاعبين آخرين، هم لياندرو باريديس وليفن كورزاوا من باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى ثنائي مارسيليا جوردان أمافي وداريو بينيديتو.