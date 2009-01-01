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هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

الأحد 13 سبتمبر 2020 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!



غزة / سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، أنه خلال حرب 2009 وصلهم تهديدات من إسرائيل عبر أحد الوسطاء، بأن على حماس وقف المقاومة لـ 15 سنة، وإغلاق كل الأنفاق.

وأضاف هنية: إسرائيل طلبت وقف العمل في الأنفاق خلال حرب 2014 على غزة، وإلزام كل الفصائل بوقف أي أعمال ضد "إسرائيل" وكان موقفنا حازماً وصارماً، بأننا لن نوقع على صك الهزيمة.

وقال هنية، لبرنامج (ما خفي أعظم) عبر قناة (الجزيرة): إن الإدارة الأمريكية الحالية، طلبت لقاء قادة حماس في أي مكان بالعالم، ونحن رفضنا.

وأضاف: رفضنا عرضاً من مكتب جاريد كوشنر بوساطة أطراف أخرى؛ لعقد لقاءات من أجل الحوار مع العدو الإسرائيلي، وقررنا الاعتذار عن أي حوار مضمونه دولة فلسطينية في قطاع غزة وتنفيذ صفقة القرن.

وتابع: "حماس لا تقبل أي شروط مقابل دعمها، وتتحرك في المربع المشترك، ولا تنتمي لأي محور في المنطقة".

وأكد أن حماس لم تعط أي وسيط تعهداً يمس تطوير وسائل المقاومة، ونؤكد أنه لا حوار مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
 

#حماس #إسماعيل هنية #اسرائيل #الولايات المتحدة #غزة #المقاومة #كوشنر

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