داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

غزة / سما /

اعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم الاحد، عن تخفيف إجراءات حظر التجوال في أحياء بمدينة غزة

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنه في إطار عملية التقييم المستمرة للحالة الوبائية في قطاع غزة، في ظل انتشار فيروس كورونا، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة، وهي: حي النصر، مخيم الشاطئ، وحي الدرج.

وأكدت الوزارة على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفاً في محافظات القطاع، وهي كالآتي:

- استمرار منع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

- استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.

- تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

- حظر خروج الأطفال دون سن الـ 16، والمُسنين من 60 عاماً فما فوق؛ حفاظاً على سلامتهم.

- استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات وفق ما أُعلن سابقاً.

- السماح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.

- السماح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام.

- استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.