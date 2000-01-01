  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة: منحنى السيطرة 240 إلى 260 حالة يومياً ونتوقع تسجيل المزيد من الإصابات

الأحد 13 سبتمبر 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: منحنى السيطرة 240 إلى 260 حالة يومياً ونتوقع تسجيل المزيد من الإصابات



غزة / سما /

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد: "إننا الآن في مرحلة الاستجابة، ويتم دراسة الحالة الوبائية لحظة بلحظة".

وأضاف في تصريحات صحفية: أنه إذا كان التقدير يسمح بفتح جزئي في منطقة ما، يتم فتحه أو العكس فإنه يتم الإغلاق، والفحوصات داخل المجتمع لا زال محدودا، وكلما زادت أعداد المسحات المخبرية، سيعطي إشارة أكبر للحالة الوبائية بغزة.

وأشار القدرة إلى أن وزارة الصحة انتقلت بهذه المرحلة، من 1000 فحص مخبري يومي، إلى 2000 فحص مخبري يومي، و"نحتاج إلى تقوية المختبر المركزي لمضاعفة هذا الرقم".

وتابع: "لا زلنا نسجل أعدادا من الإصابات في إطار المتوقع، ومنحنى السيطرة أن يتم تسجيل من 240 إلى 260 حالة يوميا ومعدل تراكمي لـ 2000 حالة".

وشدد على أن الفحوصات داخل المجتمع لا زال محدودا، و"كلما زادت أعداد المسحات المخبرية سيعطي إشارة أكبر للحالة الوبائية بغزة".

واردف القدرة: نتوقع تسجيل المزيد من الإصابات في قطاع غزة و80% من الإصابات تُسجل من المخالطين.

 

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اشرف القدرة

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

الجبهة الشعبية تُعقب على اعتقال قاتل "القيق"

أول تعليق من حماس بشأن تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و (100) اصابة جديدة بفيروس كورونا

أردوغان لماكرون: نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري و800 ألف رواندي

الأخبار الرئيسية

الحكومة الاسرائيلية تقرر الاغلاق لـ 3 اسابيع تبدأ الجمعة

صحيفة: واشنطن تعهدت للإمارات بعدم دعم الضم الإسرائيلي حتى 2024

عريقات: لم نفوض أحدا للتحدث باسمنا و هناك اعلان هام للفصائل الساعات المقبلة..!

7

غزة: هاشتاغ جيل التسعينات يشعل مواقع التواصل.. وديوان الموظفين يرد

أول تعليق من حماس بشأن تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"