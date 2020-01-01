كيف تختارين الوظيفة المناسبة لشخصيتك؟

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عندما تفكر في مناصب المبتدئين المتاحة لك كخريج حديث، لا تنسَ التفكير في المكان الذي سيقودك إليه في المستقبل، اعرف ما الذي تنوي الالتحاق به، واعرف كيفية اكتساب المهارات داخل أو خارج الوظيفة التي ستكون خطوتك التالية. وبمجرد التفكير في تغيير مهنتك، لا تتسرع باتخا قرارات عشوائية، فكما يُقال، يوم سيء في العمل لا يعني أن الوقت قد حان للاستقالة وترك العمل. هناك دائماً طريقة أقل تشدداً للتأكد من أنك تتبع مسار عمل مُرضٍ - فقط لا تنسَ أن تأخذ نفسك وشخصيتك في الاعتبار، فالأمر في غاية السهولة إذا كان عملك يتماشى مع شخصيتك، فعلى سبيل المثال، قد يحب شخص اجتماعي للغاية وظيفة مندوب مبيعات، بينما قد يجد الشخص الخجول هذه الوظيفة صعبة وحتى غير مرغوب فيها.

فيما يلي قائمة بتسعة أنواع مختلفة من الشخصيات والوظائف الأنسب لكل شخصية بحسب موقع thebalancecareers:

9 شخصيات والوظائف الأنسب لها



الشخص الانطوائي

الانطوائي - الشخص الخجول أو الذي يحافظ على خصوصية أفكاره - يميل إلى العمل بشكل أفضل بمفرده أو في مجموعات صغيرة. يمكن أن يكون الانطوائيون شديدي التركيز. لديهم اهتمام كبير بالتفاصيل لأنهم يستمتعون بالتركيز على مهمة واحدة في كل مرة.

الوظائف المثالية: طبيب بيطري، أخصائي أرشيف، مدير وسائل التواصل الاجتماعي، مبرمج كمبيوتر، باحث، محاسب، محاسب، مساعد قانوني، رعاية الحيوان، أعمال المتاحف، تكنولوجيا المعلومات.



الشخص المنفتح

المنفتح - الشخص الصريح - يستمتع بالعمل في مجموعات كبيرة ويفضل غالباً مهام الفريق. عادة ما يكونون مرتاحين للتحدث في الأنشطة الجماعية العامة والقيادية. هم أيضاً متعددو المهام ويعملون بشكل أفضل عند أداء مجموعة متنوعة من المهام.

الوظائف المثالية: ممثل الموارد البشرية، ممثل العلاقات العامة، مدير المبيعات، وكيل العقارات، المعالج الفيزيائي، EMT، أخصائي أسنان، ممثل.



الشخص المنظم

الشخصية المنظمة هي شخصية موجهة نحو التفاصيل، وعملية. يستمتع المنظمون بالمجتمع والبنية التقليدية والنظام في الحياة اليومية. إنهم يستمتعون باتباع القواعد والإجراءات القياسية ولكنهم يحبون المشاركة في مجموعات. يستمتع المنظمون بالوظائف التي يمكنهم من خلالها جمع البيانات وإدارتها. لديهم الرغبة في إزالة الفوضى، مما يسمح لهم بالاستمتاع بمهام تتراوح من تنظيم مكتب إلى تحرير مقال.

الوظائف المثالية: محرر، محرر نسخ، مدير مكتب، مساعد إداري، محاسب.



الشخص الفني

يحب الشخص الفني استخدام يديه وكذلك عقله. يستمتعون بالإبداع والابتكار في عملهم. لا يستمتع الفنانون عادةً بإعدادات العمل التقليدية، ولكن بدلاً من ذلك، يفضلون العمل في وقتهم الخاص مع إشراف محدود وجدول زمني مرن. يفضلون تنفيذ أفكارهم بدلاً من إدارة أو متابعة أفكار الآخرين.

الوظائف المثالية: مصمم ديكور، مصمم جرافيك، كاتب، تنفيذي تسويق / إعلان، ممثل علاقات عامة، ممثل، ملحن، موسيقي، طاه.



الشخص المهتم

إنهم يستمتعون برؤية احتياجات الآخرين. يستمتع بالعمل جنباً إلى جنب مع الآخرين والعمل من أجل رفاهية الآخرين. إنهم مسؤولون وموثوقون للغاية ولديهم مهارات تنظيمية قوية.

الوظائف المثالية: طبيب، ممرضة، أخصائي تغذية، معالج فيزيائي، مربية، مدرس، أخصائي اجتماعي، مساعد إداري، مدير مكتب، متخصص في الموارد البشرية.



الشخص المغامر

المغامر هو قائد بالفطرة يتمتع بمسؤولية توجيه الآخرين وبناء فرق من الناس والحفاظ عليها. غالباً ما يرغب رواد الأعمال في رؤية المشاريع من البداية إلى النهاية، لكنهم يفهمون أيضاً كيف ومتى يتم تفويض المهام للآخرين. إنهم يميلون إلى أن يكونوا واثقين جداً من أنفسهم وطموحين.

الوظائف المثالية: الأوساط الأكاديمية، والأعمال التجارية، والمالية، والقانونية، والحكومية.



الشخص المحلل

يستمتع المحلل بتحليل النظريات واستخدام مهارات التفكير المنطقي. غالباً ما يستمتع المحللون بالعمل بمفردهم ويفضلون العمل على حل المشكلات المعقدة حتى النهاية. غالباً ما يلتزمون بمعايير عالية وبالتالي فهم شديدو الاهتمام بالتفاصيل.

الوظائف المثالية: مهندس، طبيب، باحث، قائد عسكري، محام، محقق، قاضٍ، استراتيجي شركات، مدير أعمال، مبرمج كمبيوتر، محاسب.



الشخص المثالي

يستمتع المثالي بالعمل لجعل العالم مكاناً أفضل. إنهم يعملون بشكل أفضل عند العمل نحو هدف نبيل مع التركيز على التقدم الاجتماعي. غالباً ما يستمتع المثاليون بالعمل في فريق مع الآخرين.

الوظائف المثالية: أخصائي اجتماعي، مستشار، مدرس ، معالج طبيعي، سياسي، مصور، مصمم، صانع أفلام.



الشخص الواقعي

يتمتع الواقعي بالعمل مع الحقائق وتحقيق نتائج ملموسة. إنهم يستمتعون بالقيام والإبداع بدلاً من التفكير والتحليل غالباً ما يستمتع الواقعيون بالعمل بأيديهم. الشخصية الواقعية عملية جداً وغالباً ما يكون جيداً في الحفاظ على هدوئه في المواقف الصعبة.

الصناعات المثالية: الرياضة واللياقة البدنية، التجارة، التصنيع، البناء، النقل، العلوم، الأعمال الحرة، الزراعة.