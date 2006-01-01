فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

سما /وكالات/

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا عن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن علاقة أردوغان مع حركة حماس في غزة تثير غضب إسرائيل.

وقالت إن المصلين في المسجد الأقصى وقبة الصخرة يرفعون صورة أردوغان، حيث يصلون تحت الهلال الذهبي اللامع لقبة الصخرة الذي دفعت تركيا كلفته.

وتقول الصحيفة إن شعبية أردوغان بين الفلسطينيين تعكس دفاعه عن كفاحهم من أجل الدولة ويأتي في وقت تتراجع فيه قضيتهم من أجندة الدول الإقليمية، حيث تم تهميشها من خلال محاولات إسرائيل إغراء دول الخليج لتطبيع العلاقات معها.

وأضافت الصحيفة أن أردوغان ملأ الفراغ بالإضافة إلى مغامراته في ليبيا وسوريا وبرغبة للعب دور مؤثر في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. وأهم ما يثير قلق إسرائيل هي علاقته مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وتتعامل معها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

وعبرت الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، عن قلقها. وأصدرت، بيانا نادرا، الشهر الماضي، رفضت فيه بقوة استقبال أردوغان قادة من حماس في اسطنبول، وانتقدت فيه “تواصله مع منظمة إرهابية”. وجاء الموقف الأمريكي بعد نشر أردوغان صورة له على تويتر بعد لقائه مع صالح العاروري، أحد قادة حماس.

وتقول سارة فوير، الزميلة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، “هناك اعتبارات جيوسياسية وأيديولوجية هنا”. و”ينظر أردوغان إلى التحالفات البارزة بالمنطقة كتهديد ولكنه يقدم نفسه كزعيم للعالم الإسلامي وحامل راية الحركات الإسلامية في مواجهة المعسكر المصري- الإماراتي. وهناك معركة واسعة حول مسارات نظام المنطقة وهو ما يدفعه لعمل هذا”.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة توسط سابقا بين حماس وإسرائيل “إنه مناسب تماما.. أي اعثر على شيء ليس لدى إسرائيل جواب عليه ولا تعرف إدارته أو التخلص منه وتجعله مشروعك الشخصي”.

وفي العقد الماضي دعمت تركيا مستشفيات ومدارس ومولت مشاريع اقتصادية في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، أغضبت إسرائيل ورحب بها الفلسطينيون الذي طالما بحثوا عن مدافع عنهم لا تخيفه النبرة الإسرائيلية المعادية لإيران ولم تدجنه السياسة الخارجية الأمريكية ومطالبها. وطالما وبخ الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقود أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا في تاريخها. وجعل أردوغان المسجد الأقصى، ثالث الأماكن المقدسة في الإسلام، مركزا لوعوده بتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وترى الصحيفة أن تبني الرئيس أردوغان لحركة حماس له منطق. فالحركة التي ظهرت في عام 1987 لمنافسة منظمة التحرير الفلسطينية والتي استلهمت مواقفها من حركة الإخوان المسلمين في الجارة مصر.

ويتعامل أردوغان الذي تتجذر أفكاره في الحركة الإسلامية التركية مع حركة الإخوان المسلمين وفروعها كجماعات صديقة له. وكما يقول ستيفن كوك، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية، “هناك روح لطيفة من التضامن”. كما هي متناسبة سياسيا مع أردوغان الذي جمع ما بين الاعتبارات المحلية والسياسة الخارجية، وحاول أن يقدم نفسه كمدافع عن قضايا العالم الإسلامي. وورث أردوغان علاقة قوية مع إسرائيل عندما وصل إلى السلطة قبل 20 عاما. وكانت تركيا أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل وطورت معها علاقات دفاعية وأمنية في التسعينات من القرن الماضي.

وبلغت التجارة المتبادلة بين البلدين العام الماضي 60 مليار دولارا، بزيادة عن 4.3 مليار دولار عام 2016 حسب الأرقام الرسمية التركية.

ولكن المواجهة القصيرة بين أردوغان والرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس في منتدى دافوس عام 2009 كانت كما تقول أصلي أيدن طاش باش، الباحثة البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

ولكن لقاء أردوغان مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، عام 2019 والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأكثر شعبية بين الفلسطينيين، كان تحولا من الدعم المعنوي للمادي كما يقول أشخاص عارفون. وبالإضافة للدعم المالي الذي قدمته للفلسطينيين على مدى العامين الماضي، منحت تركيا الجنسية لعدد من قادة حماس، حسب شخص مطلع على الأمر، مما يسمح لهم بالسفر إلى 100 دولة بدون تأشيرات. وهو ما كاد أن يوقف العلاقة بين إسرائيل وتركيا حسب شخصين مطلعين.

وكان وراء التوبيخ الأمريكي العلني. وأصبح حملة الجوازات التركية محلا للتدقيق الأمني الإسرائيلي عند زيارتهم اسرائيل. ووصف أتراك المعاملة بأنها تحرش واستهداف. وأكدت تركيا أنها لم تمنح مواطنة لأشخاص لديهم سجل في الإرهاب والعنف. وتناقش تركيا أن حماس التي فازت بانتخابات 2006 هي الممثل الحقيقي لسكان غزة.

ويؤكد المسؤولون أن لديهم علاقة قوية مع حركة فتح العلمانية التي تسيطر على الضفة الغربية. وتعتقد أنقرة أن الضغط الإسرائيلي عليها نابع من حس الجرأة الذي قام على الدعم القوي من دونالد ترامب لها واتفاقية التطبيع الأخيرة مع الإمارات. وقال مسؤول تركي بارز “إنهم (إسرائيل) يعزلون غزة ماديا وسياسيا منذ وقت طويل” و”اليوم يستهدفون دولا تقيم اتصالات مع حماس”.