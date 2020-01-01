أبو الريش: المتوقع تسجيل 300 حالة بفيروس كورونا بالقطاع كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات

غزة / سما /

كشف وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، مساء اليوم الثلاثاء، خطة وزارته في التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد داخل القطاع والحد منه ومواجهته.

وأوضح أبو الريش، خلال مؤتمر صحفي، أن وزارته قسمت مراحل مواجهة وباء "كورونا" إلى أربعة أقسام.

وبين أن المرحلة الأولى كانت الاستعداد وتعظيم الجهوزية وتأخير وصول الفيروس لقطاع غزة عبر تشكيل اللجنان ذات العلاقة ووضع السيناريوهات وتعظيم فرق مكافحة العدوى، وتجهز مستشفى العزل، والرقابة الصرامة على دخول الأفراد والبضائع ومراقبة العالم، وتوفير احتياجات التنقل الآمن للإسعاف وتدريب الكوادر البشرية.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية كانت التدخل الصارم "تشخيص الواقع"، حيث بدأت عقب اكتشاف الحالات الأولى داخل المجتمع في 24 من الشهر الماضي.

وأشار إلى اننا نتواجد حاليًا في المرحلة الثالثة وهي الاستجابة عبر استمرار التقصي الممنهج واحتواء تفشي المرض.

أما المرحلة الرابعة، وفق أبو الريش، وهي التحضير للتعايش ومرحلة التعايش ولم نصل إليها بعد.

وأضاف: "في بداية الجائحة كانت المنظومة الصحية توفر 24 سرير عناية ووجود ما يكفي أسبوع فقط من لوازم الوقاية للطواقم الطبي".

وتابع: "اليوم نحن أكثر جهوزية للتعامل مع كورونا، واليوم هناك مشفى للعزل ومجهز بأفضل الموارد المتاحة، وهناك أكثر من 80% من الطواقم الطبية مُدربة للتعامل مع الفيروس".

وشدد على أننا اليوم أكثر تفهما واستعدادا للتعامل مع الجائحة، مشيرًا إلى أنه كان هناك قرار واضح مع ظهور أول حالة داخل المجتمع، نذهب إلى فترة الإغلاق التي تستمر من 14 يوم إلى 21 يوم

وأردف: "بدأت عملية التقصي الوبائي مع اكتشاف الحالات الأولى داخل غزة، واتخاذ قرار منع الحركة وبدأت المسوحات للطواقم الطبية ولكل المرضى الذي يرتادون المشافي".

وأكمل: "خارطة تتبع الحالات التي ظهرت وتم تشخصيها في رفح أغلقت بالكامل من بداية السلسلة وحتى نهايتها".

ونوه إلى أن هناك حالات إصابة كورونا بغزة أصابت 30 حالة أخرى

واستطرد: "خريطة تتبع الحالات في رفح وخانيونس والوسطى تم إغلاقها من بداية السلسلة لنهاية السلسلة"، مشددًا على أن خريطة تتبع الحالات التي تم تشخيصها أغلقت بالكامل منذ بداية السلسلة حتى نهايتها

ونبه إلى أن خريطة التقصي الوبائي بمدينة غزة تم حصر ما يقارب 96% من بداية السلسلة لنهايتها، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 80% من الطواقم الطبية مُدربة للتعامل مع الفيروس

وقال إنه من المتوقع أن تُسجل 300 إصابة كورونا في غزة كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات