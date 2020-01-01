معروف: من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع كورونا.. ونتمنى ألا نصل لمرحلة "مناعة القطيع"..!

غزة /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، إنه من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع فيروس كورونا في المرحلة الحالية.

وأضاف معروف في تصريحات صحفية: لا يمكن أن نراهن على مناعة أكثر من 90 ألف مسن ومريض في قطاع غزة فيما يتعلق بمسألة التعايش مع كورونا

وتابع: لا نتمنى أن نصل إلى مرحلة مناعة القطيع ونتمنى أن يساعدنا المجتمع في ذلك باتباع إجراءات الوقاية، مشيرا الى أن "مناعة القطيع" استخدمته الدول التي انهارت فيها الأنظمة الصحية في تعالمها مع الفيروس

وأكمل: اليوم ندشن حملة وطنية بعنوان "استهتارك يقتل أحبابك" للتوعية بخطر الوباء، موضحا: علينا التعايش مع الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم زيارة تفشي الوباء

ونوه الى أنه يتم التركيز على البؤر المكتشفة في قطاع غزة ويتم تشديد الإجراءات عليها، لافتا الى أن الدور المطلوب من المواطنين دور مهم ويجب أن يتسم بالمسؤولية باتباع الاجراءات الوقائية

وأوضح أن هناك نسبة تسيب محدودة من قبل المواطنين وفي الوقت نفسه توجد نسبة إلتزام كبيرة بالاجراءات الوقائية