رئيس الوزراء: حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله.. !

رام الله / سما /

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، التأكيد على انفتاح القيادة الفلسطينية للعودة لمسار سياسي يكون على أساس مرجعية واضحة، سواء كانت الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، أو القانون والقرارات الدولية التي يعترف بها كل العالم، مؤكدا على دعوة الرئيس محمود عباس لإقامة مؤتمر دولي من أجل القضية الفلسطينية.



وقال اشتية: "حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله، حيث يستمر الاستيطان وتدمير إمكانية اقامة دولة فلسطينية"، داعيا ألمانيا للعب دور في كسر الأمر الواقع من خلال مسار سياسي جدي".



جاء ذلك لدى استقبال محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه في رام الله، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، حيث بحث معه آخر المستجدات السياسية.



وشكر رئيس الوزراء الموقف الألماني الرافض لخطة الضم والداعم لحل الدولتين، معتبرا أن الموقف الدولي والعربي الصلب وإرادة القيادة والشعب الفلسطيني هو ما أفشل مخططات الضم الإسرائيلية.



من جانبه أكد الوزير الألماني على استمرار دعم بلاده لحل الدولتين ووقوفها إلى جانب القانون والقرارات الدولية.

