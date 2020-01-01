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معروف يوجه رسالة للعالقين في داخل وخارج غزة.. ويؤكد معبر رفح سيفتح في حال تهيئة الظروف

الأحد 06 سبتمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف يوجه رسالة للعالقين في داخل وخارج غزة.. ويؤكد معبر رفح سيفتح في حال تهيئة الظروف



غزة /سما/

قال سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاحد، إن معبر رفح سيفتح أمام المواطنين في حال تهيئة الظروف اللازمة لذلك

وأوضح معروف في تصريحات صحفية، أن الظروف اللازمة لفتح معبر رفح البري مرتبطة بأوضاع قطاع غزة والجانب المصري معًا، مضيفا:  نسعى جاهدين للإسراع في عملية فتح المعبر بمجرد تهيئة الظروف والأوضاع لذلك

ونوه معروف الى  أن قيادة العمل الحكومي في قطاع غزة على إطلاع بمسألة معبر رفح وتتابع الأمر بشكل مستمر

ووجه معروف رسالة الى العالقين في خارج وداخل قطاع غزة، قائلا: نحن نعد أبناء شعبنا من العالقين سواء في داخل أو خارج قطاع بأن ملف معبر رفح على طاولة قيادة العمل الحكومي بشكل دائم

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي الحكومي #غزة #معبر رفح #فيروس كورونا #عودة العالقين #قطاع غزة

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