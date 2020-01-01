محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في غزة، عصر اليوم الاحد، الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع، حيث أظهرت تصدر محافظة غزة قائمة محافظات القطاع من حيث عدد الإصابات



وتظهر الخارطة تفشي الوباء في محافظة غزة ب379 حالة ثم تليها محافظة شمال غزة ب 340 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم، تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونوهت إلى أن التزايد في عدد الإصابات واكتشاف بؤر جديدة داخل قطاع غزة، ينبئ بخطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة يسير بوتيرة متصاعدة ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة.





