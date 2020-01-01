  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة و341 حالة تعاف من كورونا

الأحد 06 سبتمبر 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة و341 حالة تعاف من كورونا



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 341 مُصابًا.

وجاء في بيان للصحة أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين من قطاع غزة (36 عامًا و55 عامًا)، ومواطنين من بيت لحم (67 عامًا)، ومواطن من محافظة الخليل (75 عامًا)، مشيرةً إلى أنها فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 4129 عينة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (132)، محافظة نابلس (31)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (6)، أريحا والأغوار (10)، طوباس (8)، طولكرم (21)، قطاع غزة (162)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (80).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (99)، محافظة الخليل (45)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (159).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الأكثر قراءة اليوم

تنمية غزة تتحدث عن مستجدات صرف المنحة القطرية

خلال ساعة.. تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة

الحية: استطعنا رسم خارطة للفيروس.. وذاهبون لانعطافة جديدة للتعامل مع "كورونا"

"بينيت" يجبر "نتنياهو" على إزالة منشوره خلال ساعات

رئيس صربيا يُصدم من ترامب .. بسبب "القدس" (شاهد)

فلسطين تستبق اجتماعا عربيا بجهود لمحاصرة التطبيع و البحرين تعترض

النقد: إغلاق كافة فروع المصارف العاملة في قطاع غزة،حتى إشعار آخر.

الأخبار الرئيسية

فيروس

الصحة : وفاة مواطنة (36 عاما) بفيروس كورونا في غزة

قناة عبرية تكشف : إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى لهذا السبب ..

فيديو .. سهى عرفات: "امتلك ملفات تجسس وفساد لقيادات في السلطة وفتحوا باب جهنم على انفسهم"

صحة غزة : تسجيل 166 اصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تستبق اجتماعا عربيا بجهود لمحاصرة التطبيع و البحرين تعترض