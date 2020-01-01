وزارة الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة و341 حالة تعاف من كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 341 مُصابًا.

وجاء في بيان للصحة أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين من قطاع غزة (36 عامًا و55 عامًا)، ومواطنين من بيت لحم (67 عامًا)، ومواطن من محافظة الخليل (75 عامًا)، مشيرةً إلى أنها فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 4129 عينة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (132)، محافظة نابلس (31)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (6)، أريحا والأغوار (10)، طوباس (8)، طولكرم (21)، قطاع غزة (162)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (80).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (99)، محافظة الخليل (45)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (159).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.