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كيفية تنسيق ألوان الملابس مثل الملكات والأميرات

الأحد 06 سبتمبر 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية تنسيق ألوان الملابس مثل الملكات والأميرات



وكالات / سما /

دائمًا ما تكون أزياء الملكات والأميرات مصدر وحي وإلهام للكثير منا خاصة وأنهم يخطفن الأضواء بمجرد ظهورهن. ولأن أغلبنا يشعر بالحيرة في تنسيق ألوان الملابس وبالتحديد الأزياء الملونة التي تجعلنا نفكر كثيرًا ما هي الدرجات المناسبة لها. اليوم فكرت في طريقة يمكن أن تسهل عليك الأمر في تنسيق ألوان الملابس فقط كل ما عليك الآن هو متابعة القراءة للتعرف على الطريقة المثالية لتنسيق الملابس من أزياء الملكات.

طريقة تنسيق اللون الأحمر مثل الملكات والأميرات

يعد اللون الأحمر من الدرجات الأساسية التي دائمًا ما تتواجد داخل خزانة كل فتاة. فإن كنت تودين الحصول على إطلالة أنيقة به اهتمي بتنسيق القطعة الموجودة لديك مع بلوزة أو تنورة أو بنطلون بلون محياد مثل الأبيض أو الأسود أو الرمادي مثلما قامت الملكة ليتيزيا. أما إن كنت من محبي الدرجات الزاهية بالتأكيد ستحبين كسر رتابة إطلالتك بتجربة تنسيق الأحمر مع الوردي بشكل عصري مثلما قامت الملكة رانيا. 

 

 

كيفية تنسيق اللون الأخضر بمختلف درجاته

يعد اللون الأخضر من الدرجات الرائجة بموضة صيف 2020 وبالتأكيد أنت أيضًا تودين مواكبة هذه الصيحة. فيمكنك تجربة اللون الأخضر بتدرجات مختلفة مع بعض للحصول على مظهر أنيق مثل ميجان ماركل وانتبهي جيدًا بتنسيق ألوان ملابسك مع حذاء نود لإطلالة موفقة دائمًا. أو تجربة الألوان الزاهية التي تتناسب مع الأخضر مثل الأصفر أو الذهبي أو الأزرق أو الأحمر. كما يمكنك ارتداء إطلالة موحدة باللون الأخضر مثل الدوقة كيت ميدلتون.

 

تنسيق اللون الأزرق والسماوي مثل الأميرات والملكات

يعد اللون الأزرق الداكن والفاتح من الدرجات التي يمكن أن تتناسب مع إطلالتك بمختلف الأوقات سواء مع الملابس الرسمية أو العملية أو حتى السهرة. فيمكنك تنسيق الأزرق مع السماوي بطريقة رسمية مثل الملكة ليتيزيا. أو تجربة اختياره مع درجات أنيقة تناسب إطلالتك في السهرة مثل الملكة رانيا حين اختارت الأزرق مع الذهبي بطريقة كلاسيكية أنيقة. كما يعد الأزرق من الدرجات المناسبة لمختلف ألوان البشرة فلا تترددي من ارتدائه.

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