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رسمياً .. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع فان دي بيك

الخميس 03 سبتمبر 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع فان دي بيك



وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً تعاقده مع لاعب خط الوسط الدولي الهولندي فان دي بيك من صفوف آياكس أمستردام .

وأجرى فان دي بيك الفحوصات الطبية ووقع على عقود انضمامه إلى مانشستر يونايتد خلال تواجده في المعسكر الرسمي لمنتخب هولندا استعداداً للمباريات الدولية وبداية مساقبة دوري أمم أوروبا.

ونشر مانشستر يونايتد بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وانستجرام، أكد فيه تعاقده مع فان دي بيك.

وأكدت شبكة “بي بي سي” الموثوقة أن مانشستر يونايتد أتمم تعاقده مع فان دي بيك مقابل مبلغ قيمته 35 مليون جنية إسترليني أي ما يساوي 40 مليون يورو.

وسينضم فان دي بيك نجم آياكس السابق إلى مانشستر يونايتد بشكل رسمي عقب انتهاء معسكر منتخب هولندا.

#مانشستر يونايتد #فان دي بيك #اياكس

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