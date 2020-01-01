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قائد فرقة غزة: التهدئة مع حماس قد تستمر لشهرين.. وبناء الجدار سيكتمل بحلول آذار المقبل

الخميس 03 سبتمبر 2020 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد فرقة غزة: التهدئة مع حماس قد تستمر لشهرين.. وبناء الجدار سيكتمل بحلول آذار المقبل



القدس المحتلة / سما /

قال قائد فرقة غزة العميد ألون نمرودي، إن التهدئة مع حماس قد تستمر لفترة شهرين اقل أو أكثر.

جاءت اقوال الون نمرودي خلال جديث مغلق مع سكان مستوطنات غلاف غزة  وتحديداً مع اعضاء كيبوتس بئيري

‏ووبحسب القناة 13 الاسرائيلية، أضاف "لم يتوقعوا أي رد منّا على البالونات لكنهم فوجئوا بكثافة ردنا.

وأشار نمردوي الى أن السبب الرئيسي للتصعيد هو الوضع الاقتصادي في قطاع غزة ، وقد تؤدي تسهيلات اقتصادية مختلفة وأموال قطرية إلى تأجيل الجولة المقبلة". 

ووفق القناة الاسرائيلية، ‏ أبلغ قائد الفرقة السكان أن بناء الجدار سيكتمل بحلول آذار المقبل.

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