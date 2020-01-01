استشهاد اسير من بيت لحم في سجن "عوفر".. وقوات القمع تقتحم اقسام الاسرى

رام الله / سما /

أفاد نادي الاسير الفلسطيني، مساء اليوم الاربعاء، باستشهاد الأسير داود طلعت الخطيب من بيت لحم في سجن "عوفر"،

وأضاف نادي الاسير في تصريح مقتضب، أنه وفقاً للرواية المتوفرة حتى الساعة أنه تعرض لجلطة قلبية.

وأشار الى الشهيد الاسير داود الخطيب محكوم بالسجن مدة 18 عاماً، وتبقى من محكوميته عدة شهور.

في السياق، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقسام الأسرى في سجن "عوفر" وشرعت برشهم بالغاز.

وأكد نادي الأسير، أن قوات القمع اقتحمت الأقسام في "عوفر"، ورشت الأسرى بالغاز، حيث تسود حالة من التوتر والاستنفار داخل الأقسام، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير داوود الخطيب، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة

يتبع...