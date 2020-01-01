وفاة 3 اطفال جراء اندلاع حريق بمنزل في مخيم النصيرات

غزة /سما/

توفي ثلاثة أطفال (6,5,4) ، مساء الثلاثاء، جراء حريق في غرفة نومهم بفعل شمعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وأفاد مصادر طبية، أنه تم نقل طفل جثة هامدة من المكان، في حين توفي آخرين خلال نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأشارت المصادر الى أن الأطفال هم: يوسف، محمد ومحمود الحزين، وجميعهم أقل من عشر سنوات.

في السياق، قال المقدم رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، إن حريقاً اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لافتاً إلى أن طواقم الدفاع المدني سيطرت عليه.

وأوضح الدهشان، في تصريح صحفي، إن الطواقم الفنية تعاملت مع الحريق، مضيفاً: "نترك الحديث عن الإصابات والأضرار البشرية لوزارة الصحة".

يتبع..



