حماس تكشف تفاصيل زيارة رئيس مكتبها السياسي هنية الى لبنان..

غزة /سما/

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وصل على رأس وفدها إلى لبنان.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن هنية سيحضر اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، وسيقوم كذلك بعدد من اللقاءات السياسية والفعاليات والأنشطة.

وثمنت حماس، موقف لبنان حكومة وشعبًا من القضية الفلسطينية، معربةً عن أملها في أن تكون الزيارة دفعًا جديدًا إلى الأمام بالعلاقات الفلسطينية اللبنانية، بما يسهم في حفظ أمن لبنان واستقراره، وتحسين الوضع الاجتماعي والإنساني للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها.