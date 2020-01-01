شاهد.. كيف ظهرت الملكة رانيا في عيدها الخمسين؟

وكالات / سما /

نشرت الملكة الأردنية رانيا العبد الله الثلاثاء على صفحتها الرسمية في تطبيق “إنستغرام”، صورة تظهر فيها صحبة جميع أفراد عائلتها المصغرة معلقة: “ما في أجمل من يوم بقضيه وأحبابي وعائلتي بجانبي. وشكرا من كل قلبي على المعايدات والمحبة اللي غمرتوني فيها اليوم، فرحتوني كتير”.

وفي وقت سابق، أعلن مصمم الأزياء السعودي العالمي، محمد آشي، عن اختيار ملكة الأردن فستانا من تصميمه بمناسبة عيد ميلادها الـ50، الذي صادف 31 أغسطس.

وشارك آشي عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، صورة لفستان الملكة رانيا، وهو من تصميم دار أزيائه الموجودة في باريس، وكتب معلقا عليه: “اختارت جلالة الملكة رانيا أن ترتدي فستانا من الكريب بأكمام طويلة مع تطريز وأزرار كثيرة للصور الصحافية المخصصة لعيد ميلادها الخمسين!”.