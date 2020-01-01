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اشتية: هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات "مؤلم جدًا" والوفد الوزاري يتوجه لغزة الجمعة

الإثنين 31 أغسطس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات "مؤلم جدًا" والوفد الوزاري يتوجه لغزة الجمعة


رام الله / سما /

قال رئيس الحكومة الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، إن هبوط طائرة إسرائيلية على أرض دولة الإمارات، أمر مؤلم جدًا، واختراق واضح للإجماع العربي المتعلق بالصراع مع إسرائيل.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، ثمّن "اشتية" المواقف العربية الرافضة لـ "التطبيع المجاني" مع إسرائيل، رغم ممارسة الضغوطات عليها.

وأقلعت صباح اليوم طائرة إسرائيلية، من مطار بن غوريون متوجهة إلى الإمارات عبر المجال الجوي السعودي، في أول رحلة علنيّة مباشرة بين الطرفين تستمر ليومين.

وأردف رئيس الوزراء: "إننا نعيش مرحلة سياسة حساسة، إذ لم تصلنا أي مساعدة من أي دولة عربية منذ بداية 2020 لدعم الموازنة العامة، إضافة لوقف جميع المساعدات الأمريكية لنا".

وبيّن أن إسرائيل تحاول "ابتزاز" السلطة الفلسطينية بأموال المقاصة، آملًا تفهم ذلك.

وأشار إلى حوار يجري بين سلطة النقد والبنوك لتمرير رواتب الموظفيين، دون خصومات القروض.

وأعلن "اشتية" أن الوفد الوزاري سيتوجه إلى قطاع غزة صباح الجمعة القادم لتقييم الوضع الوبائي ومناقشة الاحتياجات والمعيقات ورفع التوصيات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

#اشتية #فيروس كورونا #غزة #الامارات #اسرائيل #رواتب

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