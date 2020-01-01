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وفاة 3 مواطنين من محافظتي الخليل ونابلس متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"

الإثنين 24 أغسطس 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 3 مواطنين من محافظتي الخليل ونابلس متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"


رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، وفاة 3 مواطنين (72، 83، 83 عاما) من دورا ويطا بمحافظة الخليل، ونابلس، متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 150.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت ظهر اليوم، تسجيل 553 إصابة جديدة بالفيروس، و132 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أن نسبة التعافي بلغت 63.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت الوزيرة الكيلة إلى وجود 28 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #وفيات

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