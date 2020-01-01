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مدافع خدمات رفح مطلوب في الأهلي المصري

الإثنين 24 أغسطس 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع خدمات رفح مطلوب في الأهلي المصري


القاهرة / سما /

كشفت تقارير صحافية مصرية, عن دخول المدافع الفلسطيني سامي قعدان لاعب نادي خدمات رفح قائمة اهتمامات الأهلي المصري, للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية, أن قعدان يحظى بقبول كبير لدى لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي المصري, في ظل امتلاكه إمكانيات بدنية وفنية جيدة, تؤهله للنجاح مع الفريق "الأحمر".

وبيّنت "اليوم السابع", أن الأهلي يحبذ جلب مدافع فلسطيني بسبب قوانين الاتحاد المصري, التي تمنح النادي الحق في قيده كلاعب مصري, ناهيك عن إمكانية جلب لاعب آخر في نفس المركز لإصلاح الخلل الذي يعاني منه الفريق مؤخرا.

يشار إلى أن قعدان ظهر في صفوف الفريق الأول لخدمات رفح خلال المواسم الأخيرة, بعدما سبق له اللعب معارا مع القادسية.

#سامي قعدان #الأهلي المصري #خدمات رفح #القادسية

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