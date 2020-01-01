الجيش الإسرائيلي يُعد بنك أهداف عميقة في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

قال المراسل العسكري لصحيفة "ميكور ريشون" نعوم أمير، إن الجيش الإسرائيلي لم ينزعج من تمسك حماس بمطالبها وعلى العكس أعد بنكًا من الأهداف العميقة التي سيضربها لأول مرة في حال سارت الأمور نحو تصعيد بين الجانبين.



وأضاف أمير أن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي خرجت بتوصيات وأعدت خطة جديدة للمواجهة مع حماس وأقرها كوخافي وأعجب بها منذ أيام.



وأشار أمير إلى أن الوسيط المصري أكد لإسرائيل تمسك حماس بمطالبها، دون التراجع.



ورجح أمير أن الجهود قد تبدو يسيرة في حال وصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة الثلاثاء، وإسرائيل قد تشترط وقف البالونات قبل السماح له بذلك.