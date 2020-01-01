طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

غزة/سما/

قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي عدة مواقع في جنوب قطاع غزة فجر اليوم الاثنين.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على أرض زراعية في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان مدفعية الاحتلال قصفت نقطة رصد تتبع للــــمقــاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

من جانبه اعلن جيش الاحتلال ان طائرات حربية بالإضافة إلى دبابات الجيش الإسرائيلي اغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لحركة حمــاس في جنوب قطاع غزة بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة.

وقال أن الجيش يجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ويعمل بتصميم ضد أي محاولة لتنفيذ هجمات ضد " إسرائيل ".