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وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟

الأحد 23 أغسطس 2020 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟


غزة /سما/

تساءل عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، عن مصدر السولار الذي يشغل المولدات الكهربائية التجارية في الوقت الذي تتوقف فيه محطة توليد كهرباء غزة بسبب نقص الوقود.

وقال العوض، في تصريح عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): "الظلم والظلام يلف قطاع غزة جراء توقف محطة الكهرباء، فترهف السمع لتجد أصوات آلالاف مولدات تزأر تصم الآذان لتبيع الكهرباء للمواطن بسبعة أضعاف سعرها (٤شيكل) وسعرها الرسمي نصف شيكل".

وأضاف: "كيف لا يصل السولار للمحطة ويصل في نفس الوقت للمولدات؟ فهل بعد هذا الظلم ،، ظلم".

ويشهد قطاع غزة ازمة كهرباء خانقة جراء توقف محطة التوليد بسبب منع الاحتلال ادخال الوقود الى قطاع غزة، حيث تصل ساعات وصل الكهرباء يوميا من 3 - 4 ساعات.



العوض

#وليد العوض #قطاع غزة #ازمة الكهرباء #المولدات الكهربائية #غزة #محطة التوليد

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