شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب قرية دير ابو مشعل غرب رام الله

رام الله / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، باستشهاد شاب فلسطيني، خلال مواجهات بين الشبان والجيش الإسرائيلي قرب قرية دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة الغربية.

وذكر موقع 0404 الاسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي، أطلق النار نحو 3 شبان فلسطينيين بزعم إنهم كانوا يحرقون إطارات على الطريق 465 قرب دير أبو مشعل، 2 لاذوا بالفرار وثالث أصيب بجروح خطيرة وتم اعتقاله.

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في دير أبو مشعل، وتم نقلهما إلى المستشفى الاستشاري، فيما احتجز جنود الاحتلال المصاب الثالث.