وزير الجيش الاسرائيلي: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها..!

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس" مساء يوم الأربعاء، إننا "غيرنا المعادلة في غزة منذ أن توليت المنصب لا توجد خروقات أمنية لم تتم معالجتها".

وأكد غانتس في ختام اجتماعه مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة وبحضور مرود ألوني قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، "نعرف كيف نلحق الضرر ليس فقط بالمباني والأهداف ولكن أيضًا بمن يعملون منها".

שינינו את המשוואה מול עזה, כבר שלושה חודשים שאין פגיעה ביטחונית שנותרת ללא מענה, ואני מתכוון להמשיך: אנחנו יודעים לפגוע לא רק במבנים ומטרות אלא גם במי שפועל מתוכם. pic.twitter.com/JpkFBkdCOe — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 19, 2020

وفي وقت سابق، هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات.

وقال نتنياهو في تصريحات أوردها موقع يديعوت أحرونوت، بشأن حالة التوتر الأمني وزيادة عدد البالونات الحارقة والمتفجرة: "إذا توجب علينا فعل أكثر مما نفعله الآن فسنفعله بدون تردد .. مستعدون لاستخدام جميع الوسائل والأدوات بما في ذلك القتل المستهدف (الاغتيالات)".

وأضاف: " يجب على حماس أن تفهم أن ما حدث في المرة الأخيرة (عدوان 2014) سيحدث لهم بشكل مضاعف .. لهم وللجهاد الإسلامي ..لقد رأوا أننا على استعداد لاستخدام كل الوسائل لدينا .. أنصحهم أن لا يختبرونا".



