  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الجيش الاسرائيلي: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها..!

الأربعاء 19 أغسطس 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها..!


القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس" مساء يوم الأربعاء، إننا "غيرنا المعادلة في غزة منذ أن توليت المنصب لا توجد خروقات أمنية لم تتم معالجتها".

وأكد غانتس في ختام اجتماعه مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة وبحضور مرود ألوني قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، "نعرف كيف نلحق الضرر ليس فقط بالمباني والأهداف ولكن أيضًا بمن يعملون منها".

وفي وقت سابق، هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات.

وقال نتنياهو في تصريحات أوردها موقع يديعوت أحرونوت، بشأن حالة التوتر الأمني وزيادة عدد البالونات الحارقة والمتفجرة: "إذا توجب علينا فعل أكثر مما نفعله الآن فسنفعله بدون تردد .. مستعدون لاستخدام جميع الوسائل والأدوات بما في ذلك القتل المستهدف (الاغتيالات)".

وأضاف: " يجب على حماس أن تفهم أن ما حدث في المرة الأخيرة (عدوان 2014) سيحدث لهم بشكل مضاعف .. لهم وللجهاد الإسلامي ..لقد رأوا أننا على استعداد لاستخدام كل الوسائل لدينا .. أنصحهم أن لا يختبرونا".


24

#غانتس #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #سياسة الاغتيالات #نتنياهو #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة
24

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يتحدث عن التصعيد بغزة

صحيفة عبرية : إسرائيل تخطط لاغتيال يحيى السنوار ومروان عيسى

الرئيس اللبناني يتحدث عن توقيت نزع سلاح "حزب الله"

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة ..

وزير خارجية السودان: تلقينا بدهشة تصريحات الناطق باسم الوزارة حول موضوع العلاقات مع إسرائيل

الرئيس عباس: لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم قضيتنا وموقفنا سينسحب على أي دولة ستخطو خطى الإمارات

نتنياهو يهدد غزة: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد..

الأخبار الرئيسية

860x484 (6)

قطاع غزة قاب قوسين أو أدنى من تصعيد عسكري مع إسرائيل

6

رام الله: انطلاق المهرجان الوطني الرابع لرفض مخططات الضم والتطبيع

3

السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام!

الجيش

بالفيديو: قناة اسرائيلية تكشف الأسباب "السرية" التي دفعت شارون للانسحاب من غزة

نتنياهو يهدد حماس والجهاد بالاغتيالات :"ما حدث لهم سابقا سيحدث لهم الآن بشكل مضاعف"