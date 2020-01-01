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نتنياهو يهدد حماس والجهاد بالاغتيالات :"ما حدث لهم سابقا سيحدث لهم الآن بشكل مضاعف"

الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد حماس والجهاد بالاغتيالات :"ما حدث لهم سابقا سيحدث لهم الآن بشكل مضاعف"


القدس المحتلة / سما /

هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات.

وقال نتنياهو في تصريحات أوردها موقع يديعوت أحرونوت، بشأن حالة التوتر الأمني وزيادة عدد البالونات الحارقة والمتفجرة: "إذا توجب علينا فعل أكثر مما نفعله الآن فسنفعله بدون تردد .. مستعدون لاستخدام جميع الوسائل والأدوات بما في ذلك القتل المستهدف (الاغتيالات)".

وأضاف: " يجب على حماس أن تفهم أن ما حدث في المرة الأخيرة (عدوان 2014) سيحدث لهم بشكل مضاعف .. لهم وللجهاد الإسلامي ..لقد رأوا أننا على استعداد لاستخدام كل الوسائل لدينا .. أنصحهم أن لا يختبرونا".

وكان نتنياهو كرر ذات التصريحات يوم أمس خلال اتصاله برؤساء مستوطنات غلاف غزة.

#نتنياهو #حماس #الجهاد الاسلامي #غزة #البالونات الحارقة

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