تعرف إلى علاج تهيج البشرة بعد إزالة الشعر

وكالات / سما /

نشرت مجلة "سبير فيفير" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن أهمية الرعاية التي تحتاجها بشرتك، مهما كانت طريقة إزالة شعرك، سواء بالشفرة أو الكريم أو الآلة الكهربائية أو الشمع أو الليزر.



وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه مهما كانت الطريقة التي تختارها وحتى لو قمت باتخاذ جميع الاحتياطات، فإن إزالة الشعر لا تزال تشكل "عدوانا" على البشرة. بعد استخدام الشفرة أو الشمع أو الآلة الكهربائية أو الليزر، عادة ما تكون الأدمة أكثر جفافا وتهيجا واحمرارا وحتى مؤلمة. في هذه الحالة، سيكون الجلد أيضا أكثر حساسية، لذلك إذا عرضناه للشمس على الفور، فقد تظهر بعض البقع.



وأوردت المجلة أنه عادة ما تكون المناطق مثل الوجه والفخذ والإبطين هي الأكثر حساسية وتحتاج إلى مزيد من الحذر. إلى جانب ذلك، تتطلب كل تقنية عناية خاصة بعد إزالة الشعر حتى لا تتأثر البشرة وتتجدد بشكل صحيح وتتمتع بالصحة والجمال.



شفرة الحلاقة



أوردت المجلة أن كلا من الشفرة وكريمات إزالة الشعر يساعدان على القضاء على الشعر بشكل سطحي، لكنها أسرع تقنية ولا تستغرق كثيرا من الوقت. وبالتالي، إذا قمت بإزالة الشعر باستخدام الشفرة، فستكون بشرتك محمية أكثر عند استخدام جل أو رغوة للحلاقة، أو بإمكانك استخدام شفرة بها عوامل ترطيب. تساعد هذه المنتجات على الانزلاق بشكل أفضل وإزالة الشعر بشكل أكثر فعالية وتجنبك الجروح الصغيرة.



وأضافت المجلة أن كريمات إزالة الشعر مريحة جدا ولكنها تحتوي على مكونات كيميائية تؤثر على الكيراتين الموجود في الشعر ويمكن أن يكون الأمر مزعجا. من المهم جدا عدم تجاوز وقت التطبيق لتجنب إتلاف الجلد. وبعد الحلاقة، نظف بشرتك بالماء لإزالة أي آثار للمنتج. في الأثناء، جفف المنطقة بلطف، دون فرك، لأن الأدمة ستكون حساسة للغاية وبالتالي ستتجنب التهيج.



وبينت المجلة أنه بعد ذلك، من المهم ترطيب البشرة بشكل جيد. كما تعمل الشفرة أيضا، بالإضافة إلى إزالة الشعر، على إزالة الخلايا الميتة من السطح، مما يجعلها أكثر جفافا وتهيّجا وتتطلب أيضا ترطيبا إضافيا باستخدام الكريم أو الزيوت الطبيعية. لا بد من القيام بذلك عدة مرات في اليوم.



استخدام الشمع



أوضحت المجلة أنه عند إزالة الشعر من الجذور، تظل المسام مفتوحة لذلك يجب توخي الحذر الشديد. في هذه الحالة، اتبع مثال أخصائيي التجميل: بعد السحب، اضغط برفق على المنطقة التي نزعت منها الشعر براحة يديك لتهدئة البشرة.



إلى جانب ذلك، استخدم منديل ما بعد إزالة الشعر بالشمع الذي ستجده في وعاء الشمع أو كرة قطنية مغموسة في ماء ميسيلار لإزالة البقايا. سيكون من المفيد تجديد المنطقة المحلوقة بالماء البارد لتخفيف الانزعاج وإغلاق المسام.



بعد ذلك، قم بتطبيق جل الصبار أو زيت اللوز أو كريم زبدة الشيا لتهدئة الالتهابات المحتملة. يستحسن أيضا تجنب ارتداء ملابس ضيقة فوق منطقة الحلق ولا تمارس الرياضة بعد إزالة الشعر بالشمع، لأن العرق قد يهيج البشرة الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، تجنب تعريض المناطق المحلوقة لأشعة الشمس لمدة يومين بعد إزالة الشعر بالشمع، حيث أن الجلد يكون حساسا ويمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تجعله أغمق بشكل دائم. تجنب أيضا التقشير ومستحضرات التجميل التي تحتوي على الكحول على الكولونيا ومزيلات العرق.



الآلة الكهربائية



أضافت المجلة أن تقنية إزالة الشعر هذه تعمل أيضا على تمزيق بصيلات الشعر. عند إزالة الشعر واحدا تلو الآخر ومن الجذور، يمكن أن يتسبب في ألم في الجلد وتهيجه إلى حد ما، لذا فإن تطبيق الماء البارد على المنطقة الحساسة سيجعلك تشعر بالراحة. بعد ذلك، قم بتجديد وتنعيم البشرة باستخدام كريم أو زيت مرطب يحتوي على مكونات فعالة مثل الصبار أو الشوفان أو البابونج، مما يخفف الشعور بعدم الراحة بفضل خصائصه المهدئة والمريحة. يستحسن أيضا ترطيب المنطقة المصابة مرتين على الأقل في اليوم.



نبضات الضوء المكثف



أضافت المجلة أن هذه الطريقة هي الأكثر فعالية وطويلة الأمد، وتكاد تكون نهائية إذا وقع إجراؤها بشكل صحيح. ومع ذلك، ينتج كل من الليزر والضوء النبضي المكثف آفات صغيرة في بصيلات الشعر أثناء تدميرها. علاوة على ذلك، بعد الجلسات، يكون الجلد مؤلما وحسّاسا إلى حد ما، لذلك يجب منحه عناية إضافية تعتمد على إصلاح عميق.



في هذا السياق، تقدم الأكاديمية الإسبانية للأمراض الجلدية والتناسلية هذه التوصيات لما بعد إزالة الشعر بنبضات الضوء المكثف أو الليزر، لعل أهمها: تطبيق جل الصبار أو زيت الأرغان بمعدل ثلاث مرات يوميا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام بعد ذلك، أو استخدم مرطبا لا يسد المسام. وتجنب أخذ حمام شمسي لمدة سبعة أيام بعد ذلك، وإذا فعلت ذلك، فاستخدم واقيا من الشمس ذا مؤشر حماية 50. كذلك، تجنب حمامات البخار والحمامات الساخنة والملابس الضيقة، ولا تستخدمي المكياج في المناطق التي أزيلت منها الشعيرات خلال 24 ساعة.



بالإضافة إلى ذلك، هناك دائما خطر ضئيل لحدوث حرق بالليزر، لذلك من المهم استشارة طبيب مختص. ومع ذلك، إذا حدث ذلك، يمكنك وضع منشفة باردة لتخفيف الانزعاج وتطبيق كريم الهيدروكورتيزون مرتين في اليوم لمدة أربعة أو خمسة أيام. ولا تعرض المنطقة المصابة لأشعة الشمس.



الشعر الموجود تحت الجلد



غالبا ما يحدث ذلك على مستوى الساقين أو الفخذين، حيث يوجد شعر نام تحت الجلد لا يخرج بالشمع. تتشكل هذه الشعيرات لأن الشعر، عندما يضعف، لا يمتلك القوة للخروج من تحت الجلد، مما يشكل نوعا من البثور الداكنة. إذا كنت ترغب في إزالتها، قشر المنطقة مرتين في الأسبوع بكريم تقشير أو إسفنجة خاصة أو قفاز من شعر الخيل ولا تحك المنطقة بأظافرك أو الملقط لفتح الجلد لأنه يمكن أن يصاب بالالتهاب.



وأضافت المجلة أنه قبل أيام من إزالة الشعر بالشمع، ضعي كمّادة دافئة على المنطقة لمدة 10 دقائق لتنعيم البشرة. ثم ضعي كريم ترطيب مغذي تماما عن طريق التدليك. وإذا كنت من بين الأشخاص الذين يعانون من بقاء الشعر عالقا تحت بشرتك، فتجنب إزالة الشعر بالشمع والكهرباء. في المقابل، يعتبر الليزر والضوء النبضي أفضل حل للتخلص نهائيا من نمو الشعر تحت الجلد.



تأخير ظهور الشعر



أوضحت المجلة أن هناك منتجات تسمى مثبطات نمو الشعر التي تدمر الجذور، وبالتالي تبطئ ظهور الشعر الجديد. يقع تطبيق هذه المنتجات مباشرة بعد إزالة الشعر بنزع البصيلة ويستحسن استخدام تلك المنتجات الطبيعية بنسبة 100 بالمئة.



وفي الختام، أشارت المجلة إلى أنه للحصول على أفضل النتائج، يستحسن تطبيقها مع التدليك لعدة أيام متتالية، لأنها لا تهيج الجلد. وإذا قمت باستخدامها باستمرار، فإن الشعر ينمو بشكل أبطأ وأنعم.