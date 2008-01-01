رسمياً..دافيد سيلفا ينتقل إلى ريال سوسيداد

وكالات / سما /

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني انضمام مواطنه دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي السابق، إلى صفوف الفريق الذي يستعد لخوض غمار الدوري الإسباني الموسم المقبل.

وأعلن النادي عبر بيان نشره الموقع الرسمي أن اللاعب الإسباني الخبير توصل لاتفاق مع النادي وقع خلاله عقد يمتد لعامين حتى 2022، ليعود بذلك إلى أجواء الدوري الإسباني بعد عشر سنوات من الغياب.

يُذكر أن سيلفا سبق له اللعب لأندية فالنسيا وإيبار وسيلتافيجو في إسبانيا، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي الذي أحرز معه على مدار 10 سنوات لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات, ولقب كأس الرابطة الإنجليزية 5 مرات، ولقب كأس السوبر الإنجليزي مرتين، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

ويبقى الإنجاز الأفضل في مسيرة سيلفا الذي يبلغ من العُمر 34 سنة الفوز بكأس العالم مع المُنتخب الإسباني في 2010 على حساب هولندا، فضلاً على لقبي يورو 2008 الذي حصل عليه الإسبان بالفوز على ألمانيا في النهائي، ويورو 2012 الذي فازوا به بعد التغلب على إيطاليا في النهائي