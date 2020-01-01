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سفير فلسطين في الإمارات يصل البلاد ولن يعود إليها مطلقًا

الأحد 16 أغسطس 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير فلسطين في الإمارات يصل البلاد ولن يعود إليها مطلقًا


رام الله / سما /

وصل سفير فلسطين لدى الإمارات، معبر الكرامة في أريحا، ظهر اليوم الأحد، بعد قرار رئاسي باستدعائه فورًا، في أعقاب إعلان الإمارات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، الخميس الماضي.

وأكدت مصادر محلية أن السفير عصام مصالحة، وصل البلاد بالفعل.

ويوم أمس، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن سفير فلسطين لدى أبوظبي عصام مصالحة، غادرها بالفعل، ولن يعود إليها مطلقًا.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أعلن في بيان مساء الخميس،استدعاء سفير فلسطين لدى الإمارات، ردًا على البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

#سفير فلسطين #الامارات #اسرائيل #تطبيع #السلطة الفلسطينية

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