لماذا يتمنى ريال مدريد خسارة باريس من أتلانتا؟

وكالات / سما /

انتهى موسم ريال مدريد بشكل كامل بعد الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي، ليخرج الفريق محرزاً لقبين هما الدوري الإسباني وكأس السوبر، وهي نتيجة مرضية إلى حدٍ ما مقارنة بالظروف التي عاشها في الموسم الماضي.

وستحظى مباراة أتلانتا وباريس في ربع نهائي دوري الأبطال باهتمام خاص من جانب ريال مدريد دوناً عن باقي المباريات، الأمر كله يتعلق بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث قد تلعب هذه المواجهة دوراً مصيرياً في مسألة انتقاله إلى ملعب سانتياجو برنابيو بالمستقبل القريب.

ويحظى باريس سان جيرمان بفرصة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سنوات عديدة من المحاولة، فصحيح أن أتلانتا قدم موسم استثنائي ويملك هجوم مرعب، لكن الفريق الباريسي يتفوق عليه بشكل كبير من حيث جودة الأفراد، كما أنه أكثر خبرة أيضاً.

وودع باريس دوري الأبطال من ثمن أو ربع نهائي في السنوات الأخيرة، لكن يجب الإشارة إلى أنه كان يخسر دائماً من فرق كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، بينما سيواجه هذه المرة فريق أقل منه بكثير على جميع الأصعدة.

ريال مدريد سيتابع مباراة باريس وأتلانتا عن كثب بلا أدنى شك، وسيتمنى خسارة كيليان مبابي ورفاقه في المباراة وإقصائهم من البطولة مرة أخرى، فهذا سوف يقرب النادي أكثر من التوقيع مع المهاجم الفرنسي الشاب في الصيف المقبل.

عقد كيليان مبابي مع باريس ينتهي عام 2022، وحتى الآن اللاعب يرفض الدخول في مفاوضات مع النادي من أجل تجديد العقد، وبنسبة كبيرة هو ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل أن يتخذ أي قرار متعلق بمستقبله.

بقاء عامين في عقد كيليان مبابي يجعل مهمة ريال مدريد بضمه مستقبلاً ممكنة وقابلة للتحقيق، فإذا واصل اللاعب رفض تجديد العقد حتى الصيف المقبل، سيكون باريس مضطراً لبيعه لتجنب رحيله مجاناً في الصيف التالي، ولن يغامر النادي ويتمسك بموقفه كما فعل مع أدريان رابيو ولاعبين آخرين، لأن سعر مبابي مرتفع للغاية، فنحن نتحدث عن خسارة 200 مليون في حال أصر اللاعب على عدم تجديد العقد والرحيل في صيف 2022.

الأمر أصبح بيد كيليان مبابي، القرار الذي سيتخذه هو من سيحدد إن كان باريس سيفوز بصراعه مع ريال مدريد، أو أن فلورنتينو بيريز سيتمكن من حسم الصفقة التي حلم بها في السنوات الأخيرة، وكما ذكرنا، القرار الذي سيتخذه اللاعب مرتبط بشكل مباشر بمصير الفريق في دوري الأبطال في الموسم الحالي.

فوز باريس على أتلانتا يعني أن باريس سوف يصعد إلى نصف النهائي، ويقترب خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب دوري أبطال اوروبا، وفي حال تحقق ذلك، فعلى الأغلب سيوقع مبابي على عقد جديد ويغض النظر عن فكرة انتقاله لريال مدريد في صيف 2021.

أهم سبب يجعل مبابي يحلم بالانتقال إلى الريال هو الفوز بلقب دوري الأبطال وأن يصبح أفضل لاعب بالعالم بنظر الجميع، لكنه لن يحتاج إلى ذلك في حال فوز الفريق على أتلانتا، لأن باريس سيثبت حينها أنه قادر على المنافسة في البطولة الأهم، وبالتالي سيقل حافزه باللعب في سانتياجو برنابيو.

مبابي يشعر بالسعادة في باريس، فهو يلعب بأهم نادٍ في بلده، ويحظى بدعم هائل من الجماهير ووسائل الإعلام، كما أن النادي الباريسي مستعد لمنحه راتب يفوق بمراحل ما سيتقاضاه مع ريال مدريد، والسبب الوحيد الذي قد يجعله يرحل عن النادي هو المنافسة بشكل حقيقي على الصعيد الأوروبي، وإن شعر أن ذلك يمكن تحقيقه مع فريقه الحالي، فإن مهمة بيريز ستصبح معقدة للغاية.

بمجرد أن يوقع المهاجم الفرنسي على عقد جديد مع باريس، يعني هذا أن ريال مدريد لن يتعاقد معه قبل عام 2025، لأن مبلغ 200 مليون يورو لن يغري باريس للتخلي عن أهم نجم صاعد في العالم، حينها سيكون عقده يمتد لخمس سنوات على أقل تقدير، ولن يوجد أي ورقة ضغط يمكن لبيريز استخدامها.

ريال مدريد يتمنى أن يحدث السيناريو الأفضل وهو إقصاء باريس بشكل مفاجئ أمام أتلانتا، حينها سوف يدرك مبابي أن فريقه غير قادر على المنافسة أبداً بهذه البطولة، ولن يحقق اللقب مهمها تم التعاقد مع نجوم في المستقبل، وسوف تنهال التقارير الصحفية التي ستتحدث عن افتقاد باريس لشخصية البطل في أوروبا، وهذا كله سيجعله يواصل رفض الدخول في مفاوضات تجديد العقد، مما يعني أنه سيرتدي قميص ريال مدريد بنسبة كبيرة في صيف 2021.