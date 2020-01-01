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ماكرون نقل رسالة اسرائيلية الى القيادة اللبنانية بشأن انفجار بيروت.. اليك تفاصيلها

الخميس 06 أغسطس 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون نقل رسالة اسرائيلية الى القيادة اللبنانية بشأن انفجار بيروت.. اليك تفاصيلها


القدس المحتلة /سما/

أبلغ رجل الأعمال الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا الفائقة ورئيس مؤسسة JVP إيرل مارغاليت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن إسرائيل جاهزة لمساعدة لبنان بالتكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة للتعامل مع انفجار مرفأ بيروت.
 
وحسب القناة 7 العبرية، التقى مارغاليت بماكرون بينما كان يشق طريقه نحو لبنان، وطلب منه نقل الرسالة إلى القيادة اللبنانية حيث ستشمل المساعدة التكنولوجية في الكشف عن الناجين وتحديد أماكنهم، ومعالجة البنية التحتية للمياه والغذاء، وإنشاء المستشفيات الميدانية المتقدمة، والمعدات الطبية.
 
وفي حديثه إلى الرئيس ماكرون قال مارغاليت: "رحلتك إلى لبنان لتقييم حجم الكارثة وتقديم المساعدة الإنسانية هو عمل إنساني وتضحية إنني أدعمك، أنت تعرف دولة إسرائيل جيدًا ، وخاصة قدراتنا في الطب والإنقاذ والتكنولوجيا".
 
وأضاف: "إسرائيل عرضت بالفعل على لبنان مساعدات إنسانية فورية للتعامل مع الكارثة، ولعقود ليس لدينا شيء ضد الشعب اللبناني الذي يمر بوقت صعب، نحن مستعدون للتواصل من أجل إعادة الإعمار وسنكون سعداء للمساعدة سواء علنا ​​أو بصمت".
 
ورد الرئيس ماكرون بأن رسالة المساعدة مهمة وأنه ينوي نقلها إلى القيادة اللبنانية خلال زيارته.

#اسرائيل #لبنان #انفجار بيروت #إيمانويل ماكرون

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