أطعمة ومشروبات تؤثر سلبا على حياتك الجنسية.. تعرف عليها

وكالات / سما /

نشرت مجلة "ميخور كون سالود" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على عدد من الأطعمة والمشروبات التي تؤثر سلبا على حياتنا الجنسية.



وقالت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21"، إن هذه الأطعمة لها تأثير سلبي على الرغبة والممارسة الجنسية لأنها تسبب اضطرابات هرمونية وخللا في بعض وظائف الجسم.



وأضافت أنها لا تهدد حياتنا الجنسية فحسب، بل تشكل خطرا على صحة الإنسان بشكل عام، وهو ما يعني ضرورة الابتعاد عنها للحفاظ على سلامة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.



المشروبات الكحولية



حتى سنوات قليلة مضت، كان بعض الخبراء ينصحون باستهلاك بعض المشروبات الكحولية مثل النبيذ، على أساس أنها تساهم في الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن هذه النظرية لم تثبت علميا وتراجع صداها بشكل كبير.



من المعروف أن الكحول مادة سامة تسبب مشاكل كثيرة في أجهزة الجسم، ووفقا لبحث نُشر في مجلة "نايتشر ريفيو ديزيز برايمرز"، يرتبط استهلاك المشروبات الكحولية ارتباطا وثيقا بمشاكل الكبد مثل مرض الكبد الدهني.



ويؤثر الكحول على القدرة الجنسية للرجال لأنه يقلل من مستويات إفراز هرمون التستوستيرون، ويُمكنه أيضا أن يسبب مشاكل في الانتصاب حسب ما أثبتته الأبحاث الحديثة.



ويختلف تأثير الكحول قليلا عند النساء، لأنه يزيد من إفراز هرمون الاستروجين، وبالتالي قد تزيد الرغبة الجنسية لدى المرأة. ومع ذلك، تبقى المشروبات الكحولية ضارة بصحة الرجال والنساء على حد سواء.



الوجبات السريعة



تتميّز الوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة باحتوائها على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتحولة، وعادة ما تؤثر سلبا على عمل وظائف الجسم وعلى إفراز الهرمونات.



ويرتبط الإفراط في استهلاك الوجبات السريعة بمشاكل زيادة الوزن، ما يؤدي إلى الإحساس المستمر بالتعب والإرهاق. وفقا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يزيد تناول الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة مثل الوجبات السريعة من خطر الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون تحت الجلد.



للاستمتاع بحياة جنسية، من المهم أن يكون جسم الإنسان في أفضل حالاته، لذلك يُنصح بالابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة.



الحلويات



على غرار الوجبات السريعة، يسبب الإفراط في تناول الحلويات تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن، مما يؤثر على الإفرازات الهرمونية ويولّد شعورا مزمنا بالإرهاق. لهذا السبب، يُنصح بالتقليل من تناول الحلويات من أجل الحفاظ على صحة جنسية جيدة.



وتؤكد المجلة أن الأفضل لصحة الإنسان بشكل عام، تناول الأطعمة الطازجة وممارسة الرياضة بانتظام.



وتختم بأنه من الضروري الانتباه إلى النظام الغذائي في حال لاحظت تراجع رغبتك الجنسية، مع استشارة أخصائي الطب الجنسي إذا استمرت المشكلة.