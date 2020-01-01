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حزب الله يفند ادعاءات الاحتلال: لم يحصل إطلاق نار من طرفنا في أحداث اليوم وردنا آت حتماً..

الإثنين 27 يوليو 2020 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يفند ادعاءات الاحتلال: لم يحصل إطلاق نار من طرفنا في أحداث اليوم وردنا آت حتماً..


بيروت /سما/

علق حـــزب الله اللبناني على على الأحداث التي جرت اليوم عند الحدود الشمالية بين فلسطين المحتلة ولبنان.

وقال الحزب في بيان له، " يبدو أن حالة الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه عند الحدود اللبنانية، وحالة الاستنفار العالية والقلق الشديد من ردة فعل المقاومة على جريمة العدو التي أدت إلى استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن، و كذلك عجز العدو الكامل عن معرفة نوايا المقاومة، كل هذه العوامل جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر ميدانياً وإعلامياً على قاعدة "يحسبون كل صيحة عليهم".

وأوضح حزب الله، أن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن احباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.

وأكدت المقاومة الإسلامية أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها  في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر. 

وقال حزب الل في بيانه ، إن ردنا على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي  آت حتماً، وما على الصهاينة إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم. 

وأضاف: كما أن القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق.

#حزب الله #اسرائيل #الحدود اللبنانية #الجيش الإسرائيلي

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