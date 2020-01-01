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مودريتش لرودريجيو : أنا في عمر والدك يجب أن تحترمني

الأحد 26 يوليو 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مودريتش لرودريجيو : أنا في عمر والدك يجب أن تحترمني


وكالات / سما /

صرح البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد الإسباني بأن الكرواتي لوكا مودريتش نجم المرينجي اندهش من عمر والده، مشيراً إلى أن مودريتش قال له يجب أن تحترمي فأنا في مثل عمر والدك.

وتعاقد ريال مدريد مع النجم الشاب البرازيلي رودريجو صاحب 19 عاماً صيف العام الماضي، قادماً من سانتوس البرازيلي بمبلغ 45 مليون يورو.

وظهر الشاب البرازيلي حتى الآن مع ريال مدريد بصورة طيبة في موسمه الأول مع المرينجي، بتسجيله تسعة أهداف، وصناعة اثنين آخرين خلال 28 مباراة.

معلومة قد لا يعرفها الجميع، وهي أن والد رودريجو “إيريك باتيستا” يبلغ من العمر حالياً 36 عاماً، لذلك اندهش مودريتش صاحب 34 عاماً من عمر والد الشاب البرازيلي.

وتحدث رودريجو في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “عندما اكتشف مودريتش بأن والدي في سن 36 عاماً، لم يصدق ذلك، ثم أخبرني بأنه يجب أن أحترمه لأنه في مثل عمر والدي”.

وأضاف “ومنذ ذلك الحين، يناديني مودريتش دائماً بابني، وأنا أقول له أبي”.

وبسؤاله عن العادات الغريبة التي يقوم بها قبل أي مباراة، رد قائلاً “دائماً اقوم بارتداء الحذاء الأيمن أولاً، وعندما أصل إلى الملعب، أقوم دائماً بالخطوة الأولى بقدمي اليمني، ولا ألمس خط الملعب أبداً، ولن أقول أكثر من ذلك لأن بقية الأمور تبدو مجنونة قليلاً”.

وتطرق للحديث عن هازارد قائلاً “اللعب بجانبه أشبه بالحلم، فهو قدوة بالنسبة لي، وفخور للغاية باللعب بجانبه”.

#مودريتش #رودريجو #ريال مدريد

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