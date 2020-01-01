وفاء الكيلاني تدعم ابن تيم حسن من زوجته السابقة (فيديو)

وكالات / سما /

أعربت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن دعمها لإبن زوجها الممثل السوري تيم حسن من زوجته السابقة، في مشروعه الدراسي.

وعبر صفحتها الخاصة على موقع “أنستغرام”، نشرت الكيلاني مقطع فيديو ظهر فيه ورد وهو يتحدث عن طموحه في أن يكون فيزيائيًا فلكيًا، مضيفاً أنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل، ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما.

وعلّقت الكيلاني على مقطع الفيديو: “ورد أنت تجعلنا فخورون جدا، أتمنى لك كل الخير يا حبيبي، وأن تتحقق جميع أحلامك”.

ويذكر أن الكيلاني ردت مؤخرا على شائعات انفصالها عن زوجها تيم حسن، وقامت بنشر صورة لها عبر خاصة “الستوري” في حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها وهي تحتضن زوجها من دون أن يظهر وجهه، وكأنها أرادت القول بأن كل ما تتناقله الأخبار حول علاقتها بزوجها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.