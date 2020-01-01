فيديو..أول صلاة جمعة في “آيا صوفيا” بعد تحويلها إلى مسجد

اسطنبول / وكالات/

إسطنبول/ الأناضول-يتواصل قدوم حشود المواطنين الأتراك بأعداد كبيرة من إسطنبول ومختلف الولايات الأخرى، إلى مسجد “آيا صوفيا” للمشاركة في أول صلاة جمعة بعد 86 عامًا.

وأفاد مراسل الأناضول الجمعة، أن القادمين من مختلف المناطق التركية وصلوا ساحة “يني قابي” المجاورة، تمهيدا لنقلهم إلى مسجد “آيا صوفيا” للمشاركة في تلك اللحظة التاريخية.

وصرح المقعد مصطفى غودو ( 82 عاما) للأناضول، أنه قدم من ولاية صامسون، شمالي تركيا، إلى إسطنبول ليشارك في تلك المناسبة التي وصفها بـ “التاريخية”.

وأضاف أن تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد مجددا له أهمية كبيرة جدا بالنسبة له وللمسلمين، معربا عن بالغ سعادته للصلاة في مسجد السلطان الفاتح بعد 86 عاما.

بدوره، شدد فاتح شان تورك، أحد القادمين للمشاركة في الصلاة، على ضرورة المشاركة في هذا الحدث التاريخي، شاكرا الله على تمكنه من حضور هذا اليوم العظيم.

ومن جانبها، قالت سمية دامات، إنها قدمت من العاصمة أنقرة، لتحقيق حلمها بالصلاة في مسجد ” آيا صوفيا”، مضيفة “لا يمكنني وصف مشاعر الفرحة التي تغمرني”.

وتواصل وكالة الأناضول التركية، بثها المباشر للمنطقة وفعالية الافتتاح عبر موقعها الإلكتروني.



ومن المنتظر أن يتم افتتاح المسجد للعبادة بأداء صلاة الجمعة اليوم للمرة الأولى منذ العام 1934، تفعيلًا لقرار اتخذته إحدى المحاكم التركية في وقت سابق يوليو/تموز الجاري.

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل “آيا صوفيا” من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته “آيا صوفيا”، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو.

و”آيا صوفيا”، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة “السلطان أحمد” بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.