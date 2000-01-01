قتلها ودفنها في برميل اسمنتي!!

وكالات / سما /

ذكرت مصادر اعلامية أن شابة تركية قتلت على يد حبيبها السابق في ولاية موغلا .

وقالت المصادر، وفق متابعة تركيا الان، إن الشرطة التركية تلقت بلاغًأ بفقدان الشابة بينار غولتكين / 27 عاماً منذ يوم الثلاثاء الماضي.

بدورها اطلقت مديرية الأمن في موغلا تحقيقاً موسعاً للكشف عن مصيرها.

وتوصلت الفرق الأمنية الى معلومات مفادها انها التقت بحبيبها السابق “ج – م” يوم اختفائها داخل مركز للتسوق، ومغادرتها معه على متن سيارة إلى مكان مجهول.

وبالفعل اعتقلت الشرطة على الفور ج.م. وأحالته الى التحقيق قبل أن يقر بالجريمة.

وفي سياق الاعتراف، فقد أقر أنه اصطحب الضحية إلى منزله بغرض التحدث معها وإقناعها بالعودة إليه، حيث نشب جدال بينهما أقدم خلاله على ضربها حتى الإغماء.

وأضاف انه قام بخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم حمل القاتل جثة الضحية إلى غابة في قضاء أولا، ووضعها داخل برميل حديدي، ثم غطاها بالإسمنت ساعياً لتأخير عثور الشرطة عليها قدر الإمكان.

واستعانت أجهزة الأمن بفرق الدفاع المدني لإخراج الجثة من البرميل باستخدام معدات خاصة.

في حين نُقل جثمان الشابة إلى مركز الطب الشرعي لإخضاعه للفحوصات واستكمال التحقيق.

وأثارت الجريمة ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها مئات الآلاف من الأتراك، بينهم العديد من المسؤولين والسياسيين.