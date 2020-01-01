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فوز قائمة الوحدة الوطنية بانتخابات مجلس الشعب السوري بنسبة تجاوز 75 بالمئة

الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز قائمة الوحدة الوطنية بانتخابات مجلس الشعب السوري بنسبة تجاوز 75 بالمئة


دمشق /سما/

فازت قائمة الوحدة الوطنية لانتخابات مجلس الشعب السوري في دورته الثالثة لعام .2020

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سورية القاضي سامر زمريق اليوم الثلاثاء أسماء الناجحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وتضم قائمة الوحدة الوطنية 183 مرشحا بينهم 166 من حزب البعث و17 من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع البعث.

بينما بلغ عدد المرشحين المستقلين الذين نجحوا في الانتخابات 67 مرشحا عن جميع المحافظات، من إجمالي 250 مقعدا.

وجرت الانتخابات يوم الأحد الماضي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بينما منعت قوات سورية الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها شرق سورية إجراء الانتخابات، كما منعت المعارضة أيضا إجراء الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها في محافظات إدلب وريف حلب الرقة والحسكة.

#سوريا #مجلس الشعب السوري #انتخابات

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